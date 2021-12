Arval revoit à la hausse ses ambitions d'électrification

En 2020, au lancement de son nouveau plan stratégique, le loueur longue durée s’était donné l’objectif de louer 500 000 véhicules électrifiés (hybrides et électriques) d’ici à la fin 2025. Un objectif déjà revu à la hausse...

Avec la crise sanitaire, l’avènement de la mobilité et la prise de conscience climatique, les individus comme les entreprises prennent davantage conscience de l’importance d’amorcer la transition énergétique. Arval, positionné comme un acteur engagé doté d’une stratégie RSE, a ainsi décidé de renforcer ces ambitions et relevant son objectif de 500 000 véhicules à 700 000 véhicules électrifiés en 2025, soit un tiers de sa flotte totale louée* (VUL + VP) dans le monde.

« L’enjeu des prochaines années reste la montée en puissance de l’infrastructure et du réseau rechargement, l’élargissement de la gamme de ce type de véhicules, et bien sûr leur disponibilité. Toutefois, nous sommes convaincus que le changement de mentalité – clef dans l’adoption des véhicules électrifiés - a été opéré, et nous sommes déterminés à jouer notre rôle de prescripteur en matière de mobilité électrifiée », a commenté Alain van Groenendael, PDG d’Arval.