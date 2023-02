Arval : sa flotte en location a connu une croissance de 8,3 % en 2022

À fin 2022, Arval comptait près de 1,6 million de véhicules en location dans le monde, soit une croissance globale de sa flotte de 8,3 %. En croissance organique, excluant l'acquisition de Terberg Business Lease Group et des activités de location longue durée de BCR en Roumanie, la progression du parc est de 5,5 %. Dans le détail, les clients entreprises représentent 1 082 503 unités quand le segment Retail (PME et particuliers) compte 454 062 véhicules, en augmentation de 13 % sur l'année. Autres faits marquants : près de 300 000 véhicules à la route sont électrifiés, soit quatre fois plus qu'en 2019, et la location moyenne durée est en croissance de 48 %.

« Malgré un environnement complexe en 2022, Arval a accompagné ses clients avec succès grâce à la résilience de son modèle économique et sa capacité à proposer de nouvelles solutions innovantes. Appuyé par les solides ambitions stratégiques du groupe BNP Paribas dans le domaine de la mobilité, Arval entend poursuivre sa trajectoire de croissance en 2023, progressant dans la réalisation de son plan stratégique. Nous continuerons à soutenir notre croissance en innovant, en accompagnant toujours mieux nos clients dans leur transition énergétique et en leur proposant des offres de mobilité durable, dans tous les pays où nous sommes présents », commente Alain van Groenendael, P-DG du loueur longue durée.

Pour obtenir ces résultats, le spécialiste a déployé tout au long de l'année de nouvelles solutions autour des flottes de véhicules et de la mobilité durable, tout en renforçant sa coopération avec les autres entités du groupe. Comme, par exemple, en mars 2022, avec le lancement d'Arval Adaptiv, une offre d’abonnement automobile flexible conçue pour les particuliers ou le déploiement de son offre de location de véhicules d'occasion, Arval Re-lease, débuté en décembre dernier. Pour aider les clients entreprises à mieux maîtriser les coûts de leur flotte et à accélérer leur transition énergétique, Arval a également lancé en mars dernier son offre Arval Connect. Le loueur a par ailleurs décidé d’investir massivement dans la connectivité afin d’améliorer sa qualité de service aux clients (maintenance, assurance, récupération des véhicules volés, etc.). À fin décembre, plus de 450 000 véhicules étaient connectés (près de 30 % de la flotte). Enfin, son offre de location de vélos est désormais disponible dans 13 pays, l’autopartage dans 11 pays.

Rappelons qu'Arval est présent dans 30 pays avec plus de 8 000 collaborateurs au service de plus de 300 000 clients.