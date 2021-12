Arval se lance dans la location longue durée de véhicules d'occasion

Le marché du véhicule d'occasion aiguise tous les appétits ! Si les constructeurs automobiles et leurs distributeurs ou encore une multitude d'acteurs travaillent ce produit depuis de longues années, la mise en avant des véhicules de seconde main chez les loueurs longue durée est plus récente. Certes, les retours de location sont souvent écoulés via ce canal-là mais ils sont plus généralement remis dans le circuit en étant proposés à la vente et non sous la formule de la location longue durée. Une pratique identifiée par Arval et dans laquelle cette filiale de BNP Paribas entend s'engouffrer avec une nouvelle offre baptisée Re-Lease visant à « concilier les avantages de la location au prix de l'occasion ».

« L’offre Arval Re-Lease est un véritable atout au regard des contraintes actuelles du marché automobile : augmentation des prix, délais de livraison extrêmement long. Avec cette offre, les particuliers comme les professionnels peuvent accéder à un véhicule en LLD à un prix raisonnable et dans des délais rapides », commente Christophe Delivet, directeur Retail d'Arval France.

Quels véhicules ? Quels kilométrages ? Quelles garanties ?

Pour séduire les particuliers comme les professionnels, le loueur avance un large choix de véhicules (marques, modèles, motorisations...) disponibles rapidement – sous trois semaines – et met bien entendu en avant tous les atouts de la location longue durée (LLD) comme : des loyers incluant les prestations d'entretien, d'assurance perte financière et d'assistance. Enfin, dernier point différenciant, cette offre de VO en LLD peut être contractée sans apport financier. Concernant l'origine des véhicules et leurs caractéristiques, Arval s'engage sur des modèles récents (entre un et cinq ans), contrôlés, affichant un kilométrage compris entre 10 000 à 120 000 kilomètres.

Plus concrètement, quatre couples durée/kilométrage sont proposés aux clients intéressés : une LLD sur 24 mois avec un forfait kilométrique de 20 000 ou 30 000 kilomètres ou une offre 36 mois / 30 000 ou 45 000 kilomètres.