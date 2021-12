Ask noue un partenariat avec la start-up Caarl

Ask, expert en gestion de flotte, annonce sa collaboration avec Caarl, start-up spécialisée dans l'assurance autour de la mobilité. L'offre commune, intégrée dans l'application Ask Me, propose aux entreprises un accompagnement personnalisé de leurs conducteurs. L'objectif est de réduire la sinistralité.

L'application Ask Me accompagne la gestion de flotte des entreprises via son module « Sinistre/Prévention » disponible 24/7. Désormais, les utilisateurs de Ask bénéficient de nouveaux services opérés par Caarl. Les deux partenaires ont identifié trois situations pouvant bouleverser la mobilité des collaborateurs et l’activité des entreprises avec. Une solution intégrée à l'application Ask Me existe pour chaque situation :

L'accident responsable : le salarié bénéficie gratuitement d'un audit individuel de sa conduite d'une durée d'une heure (réservable sur l'appli).

La perte de points du permis de conduire : l'employé a la possibilité de suivre un stage de récupération de points de deux jours.

Les contraventions injustifiées : le salarié dispose de modèles de courriers juridiques adaptés à chaque situation afin de stopper les poursuites. Les frais d'avocat sont pris en charge en cas de convocation devant un tribunal.

« Ces garanties sont complémentaires des contrats d’assurances car elles ne sont pas proposées dans les contrats qui couvrent les flottes d’entreprise », commente Samya Badouraly, directrice générale de Caarl.

De plus, Ask permet aux entreprises d'accéder à une plateforme de formation en ligne sur « une meilleure maîtrise de leur sinistralité » via son application Ask Me et opérée également par Caarl. Cette formation propose des tests, des cours et un système d'évaluation permettant à chaque conducteur de s'auto-évaluer.