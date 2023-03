Assistance à la conduite : Nikola noue un partenariat avec Plus

Nikola a retenu PlusDrive, le système de sécurité de nouvelle génération développé par la société Plus. Les premiers camions électriques de la marque intégrant cette technologie seront disponibles d'ici à la fin de 2024.

« Les fonctionnalités d'assistance à la conduite améliorées sont un autre facteur de différenciation de l'expérience de conduite haut de gamme de Nikola pour nos clients », a déclaré Michael Lohscheller, président de Nikola Corporation. Et de poursuivre : « Nous sommes l'un des premiers constructeurs à proposer une direction 100 % électrique associée au système de freinage ZF EBS. »

Selon la marque, PlusDrive offre des caractéristiques inégalées de sécurité, d'efficacité énergétique et de confort. Ses fonctionnalités vont au-delà de la simple assistance à la conduite de détection des obstacles et de la circulation dans les angles morts.

Par exemple, PlusDrive modère et prédit la vitesse optimale et la plus sûre, tout en tirant pleinement parti du freinage régénératif dans les conditions de circulation et de ralentissement. Il aide le véhicule à conserver la meilleure position dans la voie tout en tenant compte des autres gros véhicules et des véhicules d'urgence. Avec PlusDrive, les BEV Nikola Tre se dotent de capacités de détection d'incidents via des multiples caméras, radar à courte portée et le LiDAR.

« La suite de capteurs avancés aidera le conducteur à interagir en toute sécurité avec les autres conducteurs et fournira une protection supplémentaire pour l'atténuation de la responsabilité », explique le constructeur. De nouvelles fonctionnalités de conduite sont continuellement ajoutées via des mises à jour à distance.

Plusieurs flottes, dont PGT Trucking et Christenson Transportation, ont accepté de piloter les premiers camions compatibles Nikola PlusDrive qui seront disponibles à la fin de l'année.