Assouplissement des ZFE : plus que 5 territoires concernés, les autres agglomérations qualifiées de "Territoires de vigilance"

Alors que le deuxième comité ministériel pour le déploiement des Zones à faibles émissions en France s'est tenu ce lundi 10 juillet, le ministre de la transition écologique, Christophe Béchu, a annoncé que seules 5 métropoles françaises restent à ce jour concernées par le calendrier de durcissement des restrictions de circulation défini par la loi Climat & Résilience, contre 11 initialement. Il s'agit de Lyon, Marseille, Paris, Rouen et Strasbourg dont les émissions de dioxyde d'azote sont régulièrement en dépassement par rapport aux seuils réglementaires fixés au niveau européen. En outre, le ministère affirme que l’ensemble des agglomérations métropolitaines respectaient les seuils en matière de particules fines en 2022. Aussi, il a été décidé de desserrer la bride aux territoires non concernés par des dépassements des seuils de pollution. « L’objectif n’est pas d’ennuyer les Français ni de faire des mesures anti-pauvres mais d’en finir avec le nombre de morts de la pollution de l’air qui est encore de 47 000 par an », a rappelé le ministre.

"Territoires ZFE" et "Territoires de vigilance" : deux noms, deux niveaux de contraintes

Ainsi, pour le gouvernement, il existe a ce stade deux types de territoires : ceux qui respectent les seuils et ceux qui ne les respectent pas. Afin de les différencier et d'en adapter les niveaux de contraintes, il a été décidé de baptiser "Territoires ZFE", les 5 agglomérations qui dépassent encore les seuils de pollution et qui devront durcir les restrictions de circulation dans les années à venir (interdiction des véhicules Crit'Air 4 au 1er janvier 2024 et Crit'Air 3 au 1er janvier 2025). Pour les autres, soit les 6 collectivités initialement concernées par le calendrier de restriction (Reims, Grenoble, Montpellier, Nice, Toulon et Toulouse), elles deviennent désormais des "Territoires de vigilance" et n'ont donc plus d'obligation de renforcer les restrictions actuellement en place. Sont aussi concernées les 31 villes de plus de 150 000 habitants qui doivent par la loi Climat seulement interdire la circulation des véhicules non classés avant le 1er janvier 2025.

Des effets positifs déjà constatés

Cet assouplissement et allègement du dispositif des Zones à faibles émissions ont été décidés en raison des effets positifs constatés suite à la mise en place de premières mesures. Prise comme exemple, la ville de Reims a mis en place une ZFE au 1er septembre 2021 et interdit les voitures diesel immatriculées jusqu’au 31 décembre 2005 (Crit’Air 4) depuis le 1er janvier 2023. Elle avait prévu d'interdire les Crit’Air 3 au 1er janvier 2024 mais toutefois, au regard des chiffres de qualité de l’air publiés en 2023, Reims n’est plus en dépassement régulier des seuils réglementaires de qualité de l’air (respect des seuils lors de 3 des 5 dernières années : 2020, 2021, 2022). Elle bascule donc cette année en "Territoire de vigilance" et peut décider de suspendre les prochaines étapes de son calendrier de restrictions. En revanche, pour les 5 agglomérations toujours concernées par le durcissement de leur Zone à faibles émissions, si les efforts menés jusqu'à présent ont permis d'améliorer la qualité de l'air, ils n'ont pas été suffisants. L'an dernier, les concentrations en dioxides d'azote étaient de 47 UG/m³ à Marseille (contre 71 en 2017) ou encore de 52 UG/m³à Paris (contre 83 en 2017) quand le seuil réglementaire est fixé à 40 UG/m³par l'Europe.

De nouveaux aménagements attendus à l'automne

Enfin, lors de ce comité, le ministre Christophe Béchu s'est également vu remettre le rapport découlant des travaux menés tout au long du premier semestre 2023, sous la coordination d’Anne-Marie Jean, vice-présidente de l’Eurométropole de Strasbourg, et de Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et président de la métropole, en lien avec le coordinateur national pour les ZFE, Claude Renard. Il comporte 25 recommandations pour renforcer l’acceptabilité sociale et l’harmonisation des ZFE comme l'extension ou le doublement des aides de l'État, la garantie du prêt à taux zéro, le financement massif des mobilités durables, l'évolution de la vignette Crit'Air afin de "prendre en compte la réalité des polluants atmosphériques et pas uniquement l’âge du véhicule", ou encore l'instauration de dérogations "petit rouleur". Un troisième comité ministériel se tiendra à l'automne afin de faire l'annonce des conclusions et des mesures issues de la concertation qui seront retenues et appliquées.