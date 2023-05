Aston Martin, les joyaux du chapeau chinois

Geely renforce ses positions au sein d’Aston Martin avec un investissement de 234 millions de livres Sterling, via l’achat d'actions nettement au-dessus du cours actuel. Le groupe chinois Geely va ainsi passer de 7 à 17 % du capital d’Aston Martin dont les deux principaux actionnaires sont le Canadien Lawrence Stroll, président du conseil d'administration, avec 21 % des parts, et le fonds saoudien Public Investment Fund, avec 18 %.

Aston Martin, un avenir chinois

« Geely nous offre une belle ouverture vers le marché stratégique chinois et une opportunité d’accéder à leur banque de technologies et de composants », se réjouit Lawrence Stroll. On peut ajouter que Geely a l’expérience de la prise de contrôle de marques historiques, Volvo en étant la meilleure illustration et le revival de Lotus, symbolisé par l’Eletre, la plus récente.

Aston Martin n’avait pas vraiment le choix car la marque est menacée par les réglementations européennes et manquait de ressources pour assurer sa mutation vers la mobilité électrique. Depuis sa remarquable introduction en Bourse de 2018, son titre s’est d’ailleurs effondré. La décision de Geely, par ailleurs actionnaire de Mercedes-Benz, et bientôt de l’entité thermique de Renault, est assez logique et ouvre des perspectives de stabilité à la marque préférée de James Bond.