Astrata dévoile ses innovations à l'IAA Transportation

Astrata ajoute de nouvelles fonctionnalités à la solution TrailerLinc de suivi et de gestion des remorques. Le nouvelle version du boîtier se connecte au système de freinage électronique EBS ainsi qu'aux systèmes TPMS de mesure de la pression des pneus. Le fournisseur propose alors de nouveaux services de suivi de l'état de fonctionnement des équipements (pneus, systèmes de freinage, portes, haillon, etc.). La solution détecte les acrroches/décroches, les vols de remorques ou encore les styles de conduites des sous-traitants. En outre, TrailerLinc couvre l'utilisation des remorques non EBS avec des fonctionnalités limitées (suivi et traçabilité, remontées kilométriques).

Un système vidéo-télématique pour la sécurité des usagers

En partenariat avec AGS Europe, Astrata a, par ailleurs, développé un nouveau service de suivi des température dirigée, qui comprend le boîtier Conecta+ (qui enregistre les températures toutes les 5 minutes), ainsi qu’une application cloud de remontée et suivi des données. Baptisée ColdLinc, la solution se connecte via Bluetooth et comprend de nombreuses applications à destination des conducteurs et des exploitants. Enfin, Astrata dévoile la nouvelle caméra double KP2, qui introduit la surveillance de la route et des conducteurs. La dashcam KP2 est dotée d'un GPS et de deux caméras, l'une filmant la route et l'autre le conducteur. La première enregistre et télécharge vers le cloud les images d'un événement routier et alerte le conducteur à la manière d'un système Adas. La seconde, optionnelle et désactivable, est équipée d'une intelligence artificielle afin d'assurer la sécurité des conducteurs et des usagers de la route. KP2 vient ainsi étoffée la solution Video Linc, disponible depuis un an et qui mêle des données télématiques avec des séquences d'enregistrement vidéo des événements.

Ces trois évolutions seront présentées à l'occasion du salon IAA Transportation qui se déroule à Hanovre (Allemagne) du 20 au 25 septembre 2022.