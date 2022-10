Astre rejoint le programme EVE.

Astre Commercial a signé la charte d’engagement EVcom. Dans un premier temps, le groupement Astre et sa structure Astre Commercial comptent réduire de 5 % les émissions de GES.

Le groupement Astre, via l’entreprise Astre Commercial, a signé la charte d’engagement EVcom du programme EVE, démontrant ainsi sa volonté de diminuer ses émissions de gaz à effet de serre et polluants atmosphériques dans ses activités transport et logistique. Dans un premier temps, un cycle de trois ans, 2022-2024, l’objectif sera notamment de diminuer de 5 % les émissions de GES.

Le groupement Astre veut avoir un effet d’entraînement avec ses partenaires

Un plan d’action articulé autour de trois axes a été défini et se décline comme suit :

Encourager les membres du groupement Astre à s'engager dans le programme Objectif CO2 en signant la charte et en obtenant le label

en signant la charte et en obtenant le label Renforcer nos services à faible taux d'émission de GES proposés à nos clients grâce à l'utilisation de moyens de transport à carburant alternatif

Rédiger et publier un rapport annuel exprimant l'engagement d'Astre en matière d'environnement, de société et de gouvernance.

Réduire l’impact environnemental des transports

« En s’engageant dans la charte EVcom, Astre Commercial rejoint une communauté de commissionnaires de transport mobilisés pour réduire de manière significative l’impact environnemental de leurs transports et logistique. Nous sommes très fiers de cet engagement car convaincus de son intérêt », souligne Denis Baudouin, président du groupement Astre.

