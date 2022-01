Asysum dévoile ses ambitions pour 2022

Le groupe espagnole spécialisé dans la rénovation de pièces automobiles techniques dresse un bilan positif de l'année 2021, malgré son contexte si particulier. En 2022 Asysum poursuit sa stratégie de déploiement en France avec le lancement de gamme de différentiels et l'extension de son offre pour l'entretien de BVA.

En juillet dernier, Asysum annonçait le renforcement de sa présence en France, et dès novembre, le groupe espagnol a multiplié par deux son chiffre d'affaires. Le reconstructeur compte déjà de larges gammes de produits qui couvrent une bonne part du parc roulant, comme le moteur, la boîte de vitesse, le turbocompresseur, l'injection, les culasses, les transferts et les convertisseurs de couple. Il bénéficie également d'un bon référencement chez les principales plateformes de distribution en France et en Espagne.

Après avoir travaillé sur le référencement, l'ambition est de proposer des formations technico-commerciales aux professionnels. De plus, le groupe souhaite renforcer la présence de ses équipes sur le terrain afin d'assurer un contact régulier avec ses clients, et ainsi affirmer sa position de partenaire technique de la distribution. En outre, Asysum entend poursuivre le développement de ses gammes pour le marché français.

Un catalogue en ligne regroupant l'ensemble de l'offre Asysum

Le groupe espagnol annonce ainsi le lancement d'une gamme de différentiels rénovés et testés (échange standard) pour VL et VUL. Cette offre, disponible à l'export depuis janvier, comprend des différentiels, des transferts, des ponts avant et arrière. Par ailleurs, Asysum développe une station de vidange, en complément de sa gamme pour l'entretien des boîtes de vitesse automatique. Cette station de vidange a sa propre banque de données afin que les ateliers trouvent facilement la bonne référence de kit de vidange.

Au cours du premier trimestre 2022, Asysum prévoit l'arrivée d'autres nouveautés sur le marché français comme un catalogue en ligne qui centralise l'ensemble de l'offre du reconstructeur, fondé sur la banque de données TecDoc. Les professionnels pourront ainsi gagné du temps en renseignant la référence de châssis véhicule afin de visualiser l'ensemble des pièces proposées par Asysum.