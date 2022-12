Asysum dévoile ses ambitions pour 2023

Le groupe espagnol spécialisé dans la rénovation de pièces techniques automobiles dresse un bilan positif de l’année 2022 et se projette d'ores et déjà sur l’année prochaine avec comme objectif premier de renforcer sa présence sur le terrain.

Dès le début du deuxième semestre, le groupe Asysum a affiché des résultats équivalents à ceux de la fin de l’année 2021. Avec l’objectif de continuer à multiplier par deux ses résultats, le spécialiste souhaite s’orienter vers le service et étendre son activité. Asysum a récemment simplifié la logistique pour l’échange standard : un forfait aller-retour avec un prix fixe et transparent comprenant la livraison d’une pièce rénovée et le ramassage de la consigne. Une opération qui permet au garagiste de ne plus s’occuper du recyclage des pièces remplacées. De plus, un nouveau catalogue en ligne est également disponible depuis janvier 2022. Une refonte qui permet de proposer aux clients un seul point d’entrée pour l’ensemble de leurs commandes. Le nouveau catalogue facilite aussi les recherches, via le numéro de châssis, du numéro de référence d’origine ou par arborescence. Une grande majorité des gammes Asysum sont déjà présentes dans ce catalogue.

Enfin, pour toujours mieux accompagner les ateliers, Asysum s’appuie sur une équipe de collaborateurs sur le terrain. Le groupe entend renforcer encore son équipe technique francophone et augmenter la fréquence des formations techniques.