Asysum lance son offre de différentiels rénovés

Le spécialiste espagnol de la rénovation d’organes moteur et de transmission, Asysum, annonce le lancement de gamme de différentiels rénovés.

Comme annoncé en début d’année, Asysum élargit son offre avec la commercialisation d’une nouvelle gamme de différentiels rénovés. L’entreprise espagnole, spécialisée dans la reconstruction de pièces moteur et de transmission, indique être la seule à proposer ce type de pièces en échange standard. Grâce à son usine de Saragosse, dédiée à la rénovation depuis une vingtaine d’années, l’industriel capitalise sur son expertise lui permettant de proposer une gamme riche pour VL et VUL disponible à l’export depuis janvier 2022.

L’offre comprend des différentiels, des transferts, des ponts avant et des ponts arrière. Autant de pièces testées sur banc avant leur commercialisation à des prix entre 35 et 40 % moins chers que le neuf . Le nombre de références proposé est de l’ordre de 200 et couvre 90 % du parc avec environ 140 000 modèles de véhicules concernés.

« Nous recevons actuellement environ 200 demandes de devis par mois » indique Asysum.