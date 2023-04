Asysum renforce son équipe commerciale pour la France

Afin de répondre à la forte demande de pièces de réemploi auquel il doit faire face, Asysum renforce son équipe. Deux nouvelles recrues francophones, basées au siège social de la société à Lleida en Espagne, ont ainsi rejoint les rangs du spécialiste de la rénovation en tant que commerciaux au cours des 6 derniers mois.

Il s’agit de Joan Azuara qui occupe le poste de commercial back office depuis le mois de novembre 2022. Doté de 8 années d’expérience dans le commerce international, la logistique et le transport, ce collaborateur va mettre ses compétences relationnelles et sa connaissance de la chaine logistique au service des activités ponts arrière et boîtes de vitesses rénovés d’Asysum. Il vient ainsi renforcer le département en charge des garanties pour la France afin d’optimiser le SAV.

Aussi Alexandre Buj, âgé de 25 ans et diplômé en électromécanique automobile qui a multiplié les expériences dans l’univers de la mécanique automobile sur VL, PL et engins agricoles avant de rejoindre Asysum en février dernier en tant que responsable de la gamme moteurs rénovés pour la France. Grâce à son bagage technique, il supervisera, en usine, le diagnostic des moteurs en vue de leur rénovation et partagera avec les clients du groupe son expertise sur cette gamme clé. Également chargé du service après-vente, il assurera en parallèle le suivi des commandes et le support technique.

« Sur un marché de la pièce de réemploi encore parfois méconnu, il est essentiel de tout mettre en oeuvre pour offrir à nos partenaires la meilleure expérience possible. Grâce notamment à l’arrivée récente de Joan Azuara et Alexandre Buj, au sein de la société, nous pourrons accorder à nos clients toute l’attention nécessaire et ainsi saisir de nouvelles opportunités commerciales en tant que partenaire technique de la distribution », explique Frédéric Ferrari, directeur commercial France et Belgique chez Asysum.