Atawey lance sa première station de recharge hydrogène mobile

Le fabricant et distributeur de solutions de recharge d’hydrogène vert vient d’annoncer la mise sur le marché de sa première station mobile. Pouvant être installée en une demi-journée seulement, celle-ci constitue une aubaine pour les flottes professionnelles en quête de verdissement énergétique.

Même si ses niveaux de développement ne sont pas comparables à ceux de l’électrique, la filière hydrogène ne cesse de gagner du terrain en France. Les alternatives au thermique sont en effet très recherchées, notamment par les acteurs du monde du transport, qui doivent se mettre en conformité avec les taux de véhicules décarbonés réclamés au sein de leurs parcs par la LOM. Afin d’accompagner la transition des flottes vers les véhicules à piles à combustible, l’entreprise Atawey vient donc de dévoiler sa première station de recharge d’hydrogène mobile.

Acteur majeur dans ce domaine depuis sa création en 2012 – la société détient 40% de part de marché avec ses produits de recharge évolutifs –, Atawey n’aura mis que huit mois pour sortir ce produit innovant de ses ateliers de production, basés à Savoie Technolac au Bourget-du-Lac (73). Déployable en une demi-journée et compatible avec toutes les solutions de logistique d’hydrogène disponibles, cette station s’adresse aux professionnels du BTP mais aussi au marché de l'évènementiel et peut même servir de relai de station fixe lors de maintenance ou de démonstrateur sur des zones de tests. Disponible dès aujourd’hui et mobilisable à la location sur simple demande, elle permet ainsi de délivrer de l’hydrogène là où les utilisateurs en ont besoin, même temporairement.

Une flexibilité d’utilisation qui séduit

Dotée d’une capacité de distribution allant jusqu’à 150 kilos d’hydrogène par jour, avec une pression source hydrogène de 200 à 500 bars, cette station mobile assurera la recharge de véhicules légers mais aussi de bus, de camions, de chariots élévateurs, de bennes à ordures, d’utilitaires, de dameuses et même de bateaux. Facile à transporter sur remorque grâce à sa bonne résistance aux chocs, ce concentré de technologie a été pensé par Atawey comme un outil intuitif avec ses écrans de contrôle tactiles visant à simplifier la gestion quotidienne de la station.

Autant d'atouts qui ont réussi à susciter l’intérêt de nombreux groupes français et européens, à en croire Atawey qui ne donne cependant pas encore de noms. Parallèlement, « notre équipe R&D, travaille ardemment, pour pouvoir dès 2023, proposer une version 700 bars de la station mobile. Nous finalisons également une station de recharge Évolutive de grande capacité. Bref, notre offre s’élargit pour apporter des solutions pérennes adaptées aux besoins dans le temps de nos différents clients et porteurs de projets », avance JeanMichel Amaré, CEO et co-fondateur de l’entreprise tricolore.