Atelier : le rapport qualité-prix et la transparence avant tout !

Selon une enquête réclamée par Castrol, le rapport qualité-prix et la transparence sont les deux principaux facteurs de fidélité d’un client à un garage.

Dans sa série d’enquêtes portant sur l’après-vente automobile, Castrol a, cette fois, voulu identifier les facteurs les plus importants qui influencent la fidélité des clients à leur atelier. L’enquête a été menée par OnePoll auprès de 1 000 propriétaires de voitures en France.

Au palmarès, c’est la notion du rapport qualité-prix qui prime pour 44 % des automobilistes interrogés. L’enquête montre que les conducteurs ne cherchent pas simplement à économiser de l’argent. Seuls 18 % d’entre eux déclarent rester fidèles à un atelier parce qu’il est le moins cher.

Le deuxième facteur le plus important est la transparence dans la communication. 37 % des répondants déclarent qu’ils seraient plus susceptibles de continuer à faire appel à un atelier qui explique clairement le travail à faire et demande l’approbation avant de le réaliser.

Les facteurs liés aux compétences du garage ressortent. Ainsi, 28 % des clients resteraient fidèles si le personnel était bien formé et autant continueraient de faire appel au même atelier si les employés étaient accueillants.

La proximité joue aussi. Une grande majorité des consommateurs (63 %) est prête à ne parcourir que 16 kilomètres pour faire appel à un atelier qui répond à ses attentes. 24 % pourraient parcourir jusqu’à 24 kilomètres et seulement 9 % envisageraient d'effectuer jusqu’à 32 kilomètres.

L’enquête a également mis en évidence des facteurs moins importants comme le prêt de véhicule (25 %).