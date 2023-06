Athlon France accueille son nouveau directeur général

Stéphane Chemama rejoint Athlon France en tant que directeur général, à compter de ce lundi 19 juin. Il succède à Bruno Morizur, à ce poste depuis 2017 et récemment nommé directeur général de Mercedes-Benz Financial Services France.

« Nous sommes ravis que Stéphane Chemama rejoigne Athlon. C'est un véritable expert de la mobilité qui a acquis beaucoup de connaissances et de compétences en leadership au cours de sa carrière internationale. Nous sommes convaincus qu'il réussira à façonner l'avenir d'Athlon France avec nos employés et nos clients. Il apportera également une perspective de marché importante supplémentaire au comité exécutif d'Athlon », commente Christian Schüler, P-DG d'Athlon. Et d'ajouter : « Nous remercions Bruno Morizur pour ses réalisations exceptionnelles dans la croissance significative de la flotte d'Athlon France sous sa direction au cours des six dernières années et lui souhaitons tout le meilleur en tant que directeur général de Mercedes-Benz Financial Services France. »

Une carrière internationale au cœur des solutions de mobilités

Titulaire d'un Executive MBA de l'ESCP Business School et d'un Master of Science in Management de Skema Business School, Stéphane Chemama a plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de la mobilité. Débutant sa carrière chez PSA Peugeot Citroën, il a occupé plusieurs postes de direction chez BNP Paribas, le plus récent étant celui de directeur du partenariat mondial, chargé de diriger les services financiers de Jaguar Land Rover sur neuf marchés en Europe. Auparavant, il a dirigé la ligne d'activité Automotive Wholesale Finance et piloté la stratégie de gestion d'actifs en tant que responsable mondial des opérations commerciales. Le nouveau directeur général d'Athlon France a également été directeur chez Accenture Strategy et a occupé différents postes de direction chez Nissan pour la marque Infiniti, dont celui de directeur général d'Infiniti Europe du Sud et directeur des ventes aux entreprises et des voitures d'occasion. Il a aussi occupé les postes de directeur de succursale chez BNP Paribas Leasing Solutions et directeur financier d'Arval en Russie.

« Je suis ravi de rejoindre l'équipe Athlon et d'apporter mon expertise. Le marché évolue rapidement et Athlon propose des solutions de mobilité innovantes, flexibles, durables et efficaces, qui figurent toutes parmi les priorités de nos clients. Je me réjouis également de contribuer au pilotage du groupe en tant que membre du Comité Exécutif d'Athlon », conclut Stéphane Chemama.