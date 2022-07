Athlon poursuit le recrutement de son top management

Le loueur longue durée accueille deux nouveaux directeurs depuis le 1er juillet dernier. Franck Llagostera est promu directeur commercial et marketing, tandis que Aymeric Noizet est nommé directeur des opérations d’Athlon France.

Après l’arrivée d’Erwan Matt en qualité de directeur des nouvelles mobilités en mars 2022, Athlon France étoffe à nouveau son équipe de direction. Franck Llagostera, qui était déjà membre du comité de direction en tant que directeur des opérations, devient ainsi directeur commercial et marketing du spécialiste de la LLD. Précédemment responsable des opérations chez Mercedes-Benz Financial Services (MBFS), Aymeric Noizet récupère, lui, le poste vacant de Franck Llagostera, intégrant également le comité de direction d’Athlon France.

Promotion interne et démarchage externe

Si Franck Llagostera évolue au sein de l’organigramme d’Athlon France depuis 2013 – il avait rejoint le groupe en tant que directeur des partenariats –, Aymeric Noizet s’inscrit donc comme une nouvelle recrue prometteuse. Ce diplômé de l’ENSIIE (École nationale supérieure d’informatique pour l’industrie et l’entreprise), avait toutefois déjà effectué un passage professionnel chez le loueur longue durée, entre 2015 et 2019. Aymeric Noizet occupait alors des fonctions de directeur des systèmes d’information. Une expertise qu’il complétait avec une connaissance accrue du secteur bancaire et qui saura lui servir pour sa nouvelle mission opérationnelle, couplée à un objectif d’accompagnement de la transformation digitale de l’entitée Multifleet.

De son côté, Franck Llagostera sera en charge de poursuivre l’accompagnement des clients et partenaires d’Athlon France dans les nouveaux défis de la gestion des flottes, qui s’annoncent nombreux. Mais ce diplômé de l’Institut supérieur de commerce de Paris connaît bien les enjeux du secteur puisqu’il œuvre dans le domaine de la LLD et l’administration des parcs automobiles professionnels depuis une quinzaine d’années. Pour preuve : son impressionnant CV, émaillé de postes à responsabilité pour GE Capital Fleet, LeasePlan ou encore Clovis Location.