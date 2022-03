Athlon recrute son directeur des Nouvelles Mobilités

Comptant parmi les acteurs majeurs du monde de la LLD, Athlon gère plus de 400 000 véhicules dans plus de 20 pays d’Europe et d’Amérique du Nord. Forte d’une centaine d’années d’expérience, cette filiale de Mercedes-Benz Mobility AG n’en demeure pas moins une entreprise au fait des nécessités actuelles avec son département Nouvelles Mobilités. Un service dont Erwan Matte vient de prendre la tête. Anciennement directeur d’agence Grands Comptes du loueur, qu’il a rejoint en 2017, ce dernier est directement rattaché à Bruno Morizur, président d’Athlon France.

Intégrant le comité de direction, Erwan Matte a été promu grâce à son profil aussi solide que polyvalent. Diplômé de l’Institut Supérieur de Gestion (ISG), le nouveau directeur a en effet occupé des fonctions commerciales chez Arval entre 2001 et 2005 avant d’entrer chez GE Capital Fleet Services, où il a œuvré à différents sièges de 2005 à 2016. Désormais installé dans son fauteuil de responsable des Nouvelles Mobilités, il sera en charge de piloter les modes de transport émergeants en flotte et apporter des solutions aux problématiques contemporaines de déplacement. Notamment en conseillant et en guidant les entreprises clientes dans l’intégration et la gestion de leurs mobilités alternatives telles que la location de vélos électriques, la location moyenne durée d’EPDM ou l’autopartage.