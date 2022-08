Au tour de la marque chinoise Hongqi de se déployer en Europe

La marque automobile chinoise Hongqi, qui appartient au puissant groupe FAW, a été lancée en Norvège au début de l’année 2022. Voici qu’elle franchit un nouveau cap en Europe en arrivant aux Pays-Bas via un accord avec le groupe de distribution Stern Premium Car.

Tandis que l’arrivée des marques chinoises prend de l’ampleur en Europe, le succès de MG en étant l’illustration la plus éloquente en France, Hongqi vient allonger la liste en annonçant qu’elle sera distribuée aux Pays-Bas. La marque premium du groupe chinois FAW, qui a vendu 3,5 millions de véhicules en 2021, était déjà distribuée en Norvège depuis le début de 2022, avec un certain succès.

Positionnement premium assumé

Hongqi propose le modèle E-HS9, un SUV 6/7 places qui se décline en deux versions de batteries pour une autonomie pouvant aller jusqu’à plus de 450 km. Le SUV sera lancé aux Pays-Bas lors du dernier trimestre 2022 et son pricing sera prochainement fixé. En Norvège, il est positionné aux alentours de 65 000 euros. Le modèle se distingue par une calandre avant proéminente, la possibilité d’être choisi en bi-ton et un bon niveau d’équipements.

Hongqi sera distribuée par Stern Premium Car, qui commercialise aussi Alfa Romeo, Jeep, Mercedes-Benz ou encore Volvo. Stern Premium Car est une filiale de Hedin Mobility Group qui vient de signer un accord de distribution en Allemagne et en Suède avec…BYD, qui sera présent au Mondial de Paris.