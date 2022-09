Au tour de Magna de se lancer dans les mobilités douces

L’équipementier automobile Magna International a décidé de se diversifier dans les nouvelles mobilités. Signe des temps et d’un changement de centre de gravité dans l’industrie automobile, cette opération passe par un investissement de 77 millions de dollars dans l’entreprise indienne Yulu, basée à Bangalore. Spécialiste de solutions de micromobilité, Yulu exploite d’ores et déjà 10 000 deux-roues électriques urbains, notamment à Bangalore, Delhi et Mumbai. Magna occupera donc un siège au conseil d’administration de Yulu. Notons que le tour de table organisé par Yulu comprend aussi le constructeur indien Bajaj Auto, réputé pour ses véhicules deux et trois roues.

La micromobilité, un marché en forte croissance

« La micromobilité présente une excellente opportunité de croissance supplémentaire pour Magna, et s’associer à Yulu va nous aider à développer nos activités dans ce secteur en croissance rapide », déclare Matteo Del Sorbo, vice-président exécutif et responsable mondial de la nouvelle mobilité de Magna International. Dans un avenir proche, Yulu compte s’implanter dans quinze nouvelles villes et Magna indique que les solutions du groupe ont des perspectives au-delà du seul marché indien.

L’option du changement des batteries

En outre, l’accord prévoit le développement d’un système intelligent de changement des batteries (swap) qui existe déjà sous le nom de Yulu Energy.

Cette diversification de Magna, spécialisée dans les pièces, la propulsion électrique et les Adas, n’est pas sans rappeler celle de Bosch et de Valeo.