Au tour de Nexen d’augmenter les tarifs de ses pneus

Après Falken et Sumitomo, le fabricant Nexen Tire doit se résoudre à passer une hausse de tarifs sur l’ensemble de sa gamme de pneumatiques en Europe, évoquant l’impact de la hausse des coûts des matières premières et des transports.

Comme c’était attendu, plusieurs manufacturiers de pneumatiques doivent augmenter leurs tarifs, sous l’effet conjugué de la hausse des coûts des matières premières et des opérations de supply chain, afin de préserver leurs marges.

Nexen Tire annonce ainsi une hausse globale de ses tarifs au 1er février 2022, sur l’ensemble de ses gammes, en Europe, au Royaume-Uni, en Turquie et en Russie.

« Vu le contexte, nous n’avons pas le choix », indique DC Kim, vice-président en charge des ventes et du marketing de Nexen Tire Europe. Et d’ajouter : « Nous continuons nos efforts pour améliorer notre efficacité, afin de rester performants pour nos distributeurs et nos clients ».