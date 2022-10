Au tour de Nissan de quitter la Russie

La Russie annonce que le constructeur automobile japonais Nissan va lui vendre tous ses actifs situés dans le pays, notamment une usine de production à Saint-Pétersbourg et une unité de ventes et marketing située à Moscou. Nissan confirme par voie de communiqué, tout en indiquant que ses prévisions commerciales et financières pour l’exercice restent inchangées.

Après Renault, Toyota, sans doute Mazda, Michelin, et la liste est encore longue, c’est au tour de Nissan de devoir quitter la Russie sur fond de guerre en Ukraine et de lourdes tensions internationales. « La vente devrait être officialisée dans les prochaines semaines après l'approbation des autorités compétentes », indique Nissan. Le constructeur conservera une option de rachat dans les six prochaines années.

Une perte exceptionnelle de 685 millions de dollars

Cette opération subie par Nissan va engendrer une perte exceptionnelle de 685 millions de dollars, mais le groupe assure qu’il confirme sa guidance pour l’exercice et les objectifs du plan stratégique de transformation Next.

Aucune activité depuis mars 2022

Nissan va donc prochainement céder son usine de Saint-Pétersbourg, ainsi que son unité de ventes et de marketing de Moscou. L’usine était à l’arrêt depuis le mois de mars et Nissan n’avait tablé sur aucune activité commerciale en Russie pour cette année fiscale. Au plan financier, de plus amples précisions seront données lors de la présentation des résultats trimestriels en novembre.

A lire aussi : Nissan va sévèrement réduire la voilure