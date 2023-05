Au tour de Volvo d’annoncer un plan social lié au véhicule électrique

Dans la foulée de nombreux constructeurs, Volvo Cars, qui bat pavillon Geely, vient d’annoncer un plan de licenciement portant sur 1 300 emplois en Suède. En cause, la hausse des prix des matières premières nécessaires aux voitures électriques, qui nécessitent par ailleurs moins de main-d’œuvre.

Comme la plupart des constructeurs, dont récemment Stellantis, par la voix de Carlos Tavares, ou Ford, par exemple, Volvo Cars annonce une réduction de ses effectifs pour faire face aux difficultés économiques des marchés (matières premières, énergies, etc.) et à une concurrence qui se durcit dans le secteur automobile. Une concurrence notamment incarnée par les groupes chinois, comme la maison-mère de Volvo, Geely, dont l’influence grandissante est particulièrement visible en France avec les pourparlers avancés avec Renault.

Un plan social portant sur 1 300 cols blancs

« Notre groupe a des ambitions claires pour l’avenir, notamment la poursuite de la croissance et la volonté de devenir 100 % électrique en 2030 (ndlr : en 2022, les ventes de véhicules électriques ont représenté 10,9 % du volume total de Volvo). Pour nous donner toutes les chances d’y parvenir, une nouvelle étape d’optimisation de notre structure de coûts est nécessaire », indique un porte-parole du groupe Volvo.

Par conséquent, le groupe annonce 1 100 licenciements de cols blancs en Suède, dans le cadre de négociations avec les syndicats. 200 autres emplois seront aussi supprimés dans les différentes unités du constructeur en Suède à l’issue d’un audit. Le total de 1 300 postes représente tout de même 6 % des effectifs de Volvo en Suède. Le groupe emploie quelque 95 000 collaborateurs dans le monde. Par ailleurs, le nombre de consultants et de fournisseurs de services sera aussi revu à la baisse, toujours dans un souci d’économie.

De nouvelles suppressions d’emplois à venir

Les cols bleus, c’est-à-dire les ouvriers et les opérateurs, ne sont pas concernés par le plan social annoncé. Cependant, la direction précise que ce corpus de salariés n’est pas concerné « à ce stade », sous-entendant une nouvelle vague d’ajustement des effectifs à venir. « Sur le front économique, les vents contraires que sont la hausse des prix des matières premières et une concurrence accrue sont durables pour notre industrie. Une industrie qui se transforme rapidement et profondément », justifie Jim Rowan, directeur général de Volvo Cars.

La question qui fâche : à qui profite le véhicule électrique ?

Rappelons que, comme la plupart des constructeurs, Volvo a publié des bons résultats financiers au titre de l’exercice 2022 (chiffre d’affaires en hausse de 17 % et marge opérationnelle de 6,8 %), même si son bénéfice net a chuté au premier trimestre 2023 (- 12 %). Sa croissance commerciale avait été contrariée (615 121 véhicules, - 12 % par rapport à 2021), mais à cause de la pénurie de composants électroniques venant gripper les flux de production et de nouveaux épisodes de Covid en Chine.

Rappelons aussi que lors de la présentation des résultats annuels 2022 du groupe, la direction de Volvo avait présenté 2023 comme « une année charnière où le rythme de la transformation du groupe allait devoir s’accélérer ». Si l’accent avait été porté par la création d’une usine de batteries avec Northvolt à Göteborg, Jim Rowan n’avait pas fait mystère de la nécessité d’optimiser les coûts. Ce qu’il vient encore de confirmer : « Les mesures que nous avons déjà prises l'an dernier pour réduire les coûts commencent à porter leurs fruits, mais il est clair que nous devons faire plus ».

Avec cette nouvelle annonce se précise l’idée que l’Eldorado du véhicule électrique, ce parangon de vertu écologique cher aux décideurs politiques européens, ne profite ni au consommateur final ni à la grande majorité des salariés qui peuvent même voir leur emploi menacé…