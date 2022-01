Audi a dépassé les objectifs européens de CO2 de sa flotte en 2021

« Nous considérons les émissions de CO2 de la flotte comme un indicateur fort de la réussite de nos efforts d'électrification », commente Hildegard Wortmann, membre du conseil d'administration des ventes et du marketing chez Audi. D’après les chiffres prévus, Audi, en 2021, a dépassé ses objectifs d’émissions de CO2 pour l’ensemble de sa flotte en Europe ainsi qu’en Norvège et en Islande. Avec une valeur de 122 g/km, l'entreprise est restée bien en dessous de la valeur cible légalement requise de 129 g/km. « Le fait de dépasser clairement nos objectifs est une preuve supplémentaire que nous sommes sur la bonne voie stratégique en nous concentrant systématiquement sur les composants de la mobilité premium durable de l'avenir » poursuit-il. En 2021, 42 991 véhicules entièrement électriques ont été vendus en Europe, en Norvège et en Islande en 2021, ce qui correspond à une augmentation de 49,8 % en glissement annuel. Audi a plus que doublé sa gamme de véhicules équipés de cette motorisation l'année dernière, en ajoutant quatre nouveaux modèles à la gamme : l'Audi e-tron GT quattro, l'Audi RS e-tron GT, l'Audi Q4 e-tron et l'Audi Q4 Sportback e-tron. Parmi ceux-ci, l'Audi e-tron (y compris sa version Sportback) est le SUV premium tout électrique le plus vendu en Europe

D'ici 2025, Audi prévoit de proposer plus de vingt modèles 100 % électrique dans sa gamme. À partir de 2026, la marque présentera uniquement de nouveaux modèles entièrement électriques. Pour soutenir son engagement en faveur de l'e-mobilité, Audi a l'intention d’injecter environ 18 milliards d'euros dans les domaines de l'électrification et l'hybridation entre 2022 et 2026.