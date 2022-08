Audi annonce son entrée en Formule 1 à partir de 2026

Le constructeur aux quatre anneaux vient d’annoncer sa participation au championnat du monde de Formule 1 pour la saison 2026. À cette occasion, la marque premium prévoit de concevoir un moteur hybride au sein de ses installations Audi Sport à Neuburg, en Allemagne. Dans ce centre, il existe déjà des bancs d'essai pour les tests de moteurs F1 ainsi que pour les tests de moteurs électriques et de batteries. D'autres préparatifs nécessaires sont en cours d'aménagement, notamment en termes de personnel, de bâtiments et d'infrastructures techniques. Tout devrait être en place d'ici à la fin de l'année. Une société distincte a récemment été créée pour le développement du groupe motopropulseur en tant que filiale à part entière d'Audi Sport. Adam Baker prendra la direction de la société et donc du projet de Formule 1 en tant que P-DG.

« Le sport automobile fait partie intégrante de l'ADN d'Audi, a souligné Markus Duesmann, président du conseil d'administration d'Audi AG. La Formule 1 est à la fois une scène mondiale pour notre marque et un laboratoire de développement extrêmement stimulant. La combinaison de la haute performance et de la compétition est toujours un moteur d'innovation et de transfert de technologie dans notre industrie. Avec les nouvelles règles, c'est le bon moment pour nous d'être impliqués. Après tout, la Formule 1 et Audi poursuivent toutes deux des objectifs clairs en matière de durabilité ».

De nouvelles mesures en vigueur

De fait, la F1 s’est fixée comme objectif de devenir neutre en carbone d’ici à 2030. Ainsi, les nouvelles règles techniques, qui s’appliqueront à partir de 2026, prévoient l’utilisation d’un nouveau type de carburant synthétique 100 % renouvelable, une augmentation de la puissance électrique des groupes motopropulseurs (pour être presque aussi puissant que le moteur à combustion qui atteint les 544 chevaux), sans oublier un plafonnement des coûts pour les constructeurs de moteurs.

Audi annoncera le nom des pilotes de l'équipe d'ici à la fin de l'année.