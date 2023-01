Audi dévoile l’Activesphere concept

Cette saga en quatre épisodes a commencé en août 2021. Après le roadster Audi Skysphere en 2021, la berline Audi Grandsphere et l’Audi Urbansphere space concept en avril 2022, le coupé crossover Activesphere débarque sur les écrans. Car pour l’instant il ne s’agit que d’un concept-car visible sur photos, imaginé par Gaël Buzyn et son équipe au sein de l’Audi Design Studio de Malibu.

Avec une longueur de 4,98 m, le véhicule a la particularité d’être polyvalent et modulable en fonction des usages quotidiens. Avec la fonction « active back », l’arrière Sportback du véhicule peut se transformer et embarquer à ciel ouvert deux vélos tel un pick-up. Les designers ont imaginé sur ce modèle une technologie d’affichage futuriste favorisant la projection de contenus numériques dans le champ de vision des occupants en temps réel. Audi précise même que « des casques high-tech permettent de visualiser l’environnement réel et la route et projettent simultanément du contenu en 3D et des éléments interactifs, qui peuvent être configurés individuellement pour le conducteur et les passagers ». Ces informations ne seraient donc pas visibles pour les occupants ne portant pas de casque. Si l'industrie automobile n'autorisera jamais ce système dans la réalité, on souligne tout de même les capacités des équipes d'Audi à ne s'imposer aucune limite n matière d’imagination et d’innovation.

600 kilomètres d'autonomie

Par ailleurs, à l’instar des autres membres de sa famille Sphere, le crossover partage un système de conduite électrique ainsi qu’un système de conduite autonome. Le dernier-né repose également donc sur la plateforme premium électrique (PPE) comme les concept-cars Audi Grandsphere et Audi Urbansphere. Développés par Audi avec Porsche AG, les premiers véhicules produits en série à partir de la PPE seront présentés, l’un après l’autre, fin 2023. La technologie de conduite de tous les futurs modèles PPE reposera sur un système de charge à 800 volts. L’Activesphere concept propose une autonomie de plus de 600 kilomètres. Concernant la recharge, Audi assure que dix minutes sont nécessaires pour parcourir plus de 300 kilomètres. Et en moins de 25 minutes, la batterie de 100 kWh se charge de 5 à 80 %. Enfin, dernière caractéristique technique, le coupé crossover dépasse le 0 à 100 km/h en 4,9 secondes.