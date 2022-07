Audi Fleet Solutions regroupe ses services sous le programme Scale

Comme nous vous l'annoncions le 5 juillet dernier, Audi a décidé de rassembler l'ensemble de ses outils et prestations à destination des gestionnaires de flotte ou professionnels utilisateurs sous une nouvelle entité baptisée Scale. Ce package, dont les entreprises peuvent bénéficier en sélectionnant un produit de la marque, s'appuie sur cinq piliers : services, connectivité, accompagnement, leasing, écosystème.

Le nouveau programme regroupe ainsi l'ensemble des services liés à l'entretien, la réparation ou le contrôle technique du véhicule, comme les offres de financement du crédit classique à la location longue durée (LLD) en passant par l'Audi leasing Concept qui permet la location d’une Audi e-tron avec des assurances et services privilégiés. Côté connectivité, les fonctionnalités Audi Connect connectent l’utilisateur à son véhicule. Via l'application myAudi, le client et le gestionnaire peuvent, grâce au service Functions on Demand, ajouter des options supplémentaires, pour une durée modulable, et ce même après l'achat. Pour l'accompagnement, Audi dédie des équipes en showroom mais aussi en ligne par tchat vidéo tous les jours de 7 heures à minuit. Pour toutes les questions liées à la connectivité et la recharge électrique, les conseillers Audi sont également joignables 7j/7 et 24h/24. Une conseillère est également dédiée aux questions sur la fiscalité. Enfin, la marque travaille au renforcement de son écosystème de recharge. Avec le service e-tron Charging, l’utilisateur bénéficie de tarifs préférentiels sur plus de 300 000 points de recharge publics en Europe, dont plus de 43 600 en France. S’y ajoutent les stations haute puissance du réseau Ionity. Enfin, Audi fournit un conseil pour choisir l’offre de charge la plus adaptée, qu’elle soit à domicile de l’utilisateur ou au site de l'entreprise.