Audi introduit la réalité virtuelle d’Holoride sur plusieurs modèles

Audi travaille depuis 2019 sur l’adaptation de la réalité virtuelle dans l’habitacle du véhicule avec la firme Holoride. La première application concrète arrive sur plusieurs modèles de la marque dès la mi-novembre en Allemagne. Le concept repose sur un pack baptisé Pioneers’ Pack et contenant une paire de lunettes VR HTC Vive Flow, un contrôleur Bluetooth compatible, un strap de sécurité et un abonnement d’un an à Holoride. Proposé à 699 euros, cet ensemble donne accès à un catalogue de contenus en cours de formation. L’originalité du système repose sur le lien direct entre la réalité virtuelle et les mouvements de la voiture en temps réel. Cette association donne naissance au « Motorverse ». « En combinant les données du véhicule en temps réel et le contenu virtuel, nous créons une expérience client entièrement nouvelle. Un élément crucial de la numérisation du véhicule est la transformation de l'intérieur en un troisième espace de vie. Dans cet espace très personnel, la vie et le travail se rejoignent. holoride est une autre étape importante de notre feuille de route », explique Giorgio Delucchi, responsable de l’expérience numérique chez Audi.

De nombreux modèles compatibles

L’expérience Holoride sera donc disponible en Allemagne au cours de ce mois de novembre, avant d’être étendue aux États-Unis en début d’année prochaine puis à toute l’Europe en cours d’année. Les modèles compatibles vont de l’A4 à A8, du Q5 au Q8 et concernent les modèles e-tron. Ces voitures doivent embarquer l’option Audi Connect Navigation & Infotainment. Au-delà de la première année, l’abonnement à Holoride coûtera 19,99 euros par mois ou l’équivalent de 14,99 euros en cas de paiement annuel d’avance. Ce type de système illustre le virage pris par les constructeurs en matière de nouveaux services proposés aux clients. Un domaine qui n’en est qu’à ses balbutiements mais qui devrait générer une partie importante des revenus des constructeurs dans l’avenir.