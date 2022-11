Audi : quand le véhicule électrique fait office de purificateur d'air

Dans le cadre d’un projet pilote, Audi travaille avec l’équipementier Mann+Hummel au développement d’un système pour piéger les particules fines se trouvant en suspension dans l’air des grandes agglomérations. Un système conçu pour être embarqué au sein des véhicules électriques.

Le dispositif est en mesure d’aspirer la matière particulaire autour du véhicule, aussi bien en roulage qu’à l’arrêt, durant les temps de recharge. Ce projet vise à améliorer la qualité de l'air dans les villes alors que 85 % de la poussière fine est causée par les freins, les pneus ou l’abrasion de la route.

Le filtre se trouve à l’avant du véhicule et aspire les particules les plus fines de quelques microns comme peuvent le faire certains systèmes de filtration stationnaires déjà installés dans certaines villes. Cette version mobile garantit non seulement que les émissions de particules fines de la voiture sont absorbées, mais aussi celles des autres véhicules.

Le filtre est intégré au flux d’air existant du véhicule, devant le radiateur, de sorte que peu de modifications doivent être apportées à la voiture, ce qui permet de limiter les coûts. L’élément filtrant est contrôlé via l’entrée d’air froid et sa fonction mécanique est comparable à celle d’un aspirateur : les particules fines restent coincées dans le filtre, tandis que l’air continue à circuler à travers.

À ce jour, le filtre a été utilisé sur les véhicules de test Audi e-tron. Pendant la conduite, la filtration se fait passivement grâce au mouvement du véhicule. La filtration peut aussi se faire pendant la charge, à l’arrêt. Un ventilateur, déjà intégré dans tous les véhicules électriques, fait circuler l’air ambiant au travers du radiateur : le système profite de ce processus pour filtrer activement l’air.

Les évaluations réalisées sur les véhicules de test ont non seulement permis d’analyser l’efficacité des filtres, mais aussi de déterminer si la technologie affectait l’utilisation du véhicule. Plus de 50 000 km de tests d’endurance sur l’Audi e-tron n’ont pas eu d’effet négatif sur le fonctionnement du véhicule électrique, y compris par temps chaud ou lors d’une charge rapide.

Un filtre écolo

L’efficacité du système est telle que, selon le scénario d’utilisation, les particules de l’Audi e-tron sont complètement filtrées dans une ville très polluée comme Stuttgart. Dans des villes encore plus polluées comme Beijing, les émissions de poussière fine peuvent être localement absorbées activement et passivement par un maximum de trois véhicules dans un scénario courant.

En vue de renforcer encore plus l’efficacité du système, Audi collabore avec Mann+Hummel afin de le relier à des capteurs existants, comme ceux de stations météo. Le constructeur et le fournisseur prévoient également de développer une logique d’affichage au sein du véhicule qui permettra aux passagers de déterminer quand le système est actif et le pourcentage de particules ayant déjà été filtré.

Le filtre est facile à entretenir et ne doit être remplacé qu’au moment du contrôle technique. Une analyse du cycle de vie de l’ensemble du système de filtration a montré qu’il est capable de filtrer 14,9 kg d’équivalents CO2. En outre, le filtre en lui-même se compose à 15 % de matériaux recyclés et l’ensemble du système est recyclé à 60 %. Lancé en 2020, le projet pilote s’étalera sur quatre ans.