Audi recrute un nouveau directeur pour ses ventes européennes

« Nous sommes très heureux d'accueillir chez Audi le spécialiste des ventes expérimenté au niveau international qu'est Jens Puttfarcken », commente Hildegard Wortmann, membre du conseil d'administration pour les ventes et le marketing chez Audi AG. Avant son arrivée chez Audi, Jens Puttfarcken a supervisé différents postes dans la gestion de la relation client (CRM), les ventes ainsi que l'après-vente pour des filiales de Porsche à travers le monde entier. De 2015 à 2018, il a notamment géré le marché intérieur allemand de l'écurie allemande, avant de s’envoler pour Shanghai (en Chine), où il s’est vu confier les fonctions de président et directeur général de Porsche Motors Ltd. Ses principales missions ont été de poursuivre le développement de l'entreprise sur ce marché, tant du point de vue de la clientèle que du réseau de distribution.

Jens Puttfarcken rejoindra les équipes d’Audi en tant que directeur des ventes en Europe le 1er juin prochain et semble y être très attendu pour insuffler un nouveau souffle à la marque : « Je suis convaincue que grâce à son expertise et à son esprit international, il façonnera avec succès l'avenir de la région commerciale européenne, qui est essentielle au succès d'Audi AG. J'ai hâte de collaborer étroitement avec lui » ponctue Hildegard Wortmann.