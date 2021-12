Audi s’offre Ken Block pour mettre l’électrique à la une

Audi vient d’annoncer la signature d’un partenariat avec Ken Block. Une association loin d’être marginale pour la marque, qui assure ainsi une visibilité mondiale à sa technologie électrique. En effet, Audi a conçu une voiture pour le pilote californien. Baptisé Audi S1 Hoonitron, ce véhicule s’inspire de l’Audi Quattro S1 des années 80 dans sa configuration la plus extrême. Développée pour courir la course de côte de Pikes Peak aux États-Unis, cette voiture arborait d’énormes appendices aérodynamiques. Les designers de la marque se sont donc inspirés de ce modèle pour concevoir en quelques mois cette S1 Hoonitron, qui ne répond à aucune catégorie précise. Cet engin doté d’un châssis en carbone, de deux moteurs électriques et de quatre roues motrices se conforme seulement à toutes les normes de sécurité de la FIA mais se destine avant tout à devenir une star de YouTube.

Coup médiatique

Cette nouvelle Audi S1 Hoonitron sera la prochaine star des vidéos de Ken Block. Ces « Gymkhana », effectués plein gaz dans les lieux les plus improbables, cumulent chacun entre 30 et 110 millions de vues sur YouTube. Une exposition médiatique mondiale pour la technologie électrique d’Audi, qui sera également sous le feu des projecteurs dès le prochain Dakar. Loin de se limiter à l’image « verte » de cette motorisation, Audi veut démontrer ses performances et convaincre peu à peu des clients encore hésitants. Pour tenir son rôle de star des réseaux sociaux, cette S1 Hoonitron ne fait pas dans la dentelle en matière de style. Les designers ont réussi à conserver l’esprit de la S1 des années 80 pour en faire un monstre digne des années 2020. Le spectacle promet d’être total sur les écrans mobiles d’ici quelques mois. Les deux partenaires n’ont pas donné de date pour une première vidéo mais celle-ci pourrait prendre le nom d’Elektrikhana. Ken Block a déjà pris en mains la voiture au mois de novembre et devra se familiariser avec cette S1 Hoonitron pour offrir un maximum de spectacle. Jusqu’à présent, le pilote était sous contrat avec Ford et avait débuté sa transition vers l’électrique avec une Mustang Mach-E très spéciale. Audi s’est donc offert le pilote californien et ses centaines de millions de vues cumulées. Un joli coup pour la marque aux anneaux.