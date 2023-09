Audi Sport rugit toujours à 40 ans

Audi Sport fête ses 40 ans cette année. La branche sportive de la marque allemande est née en 1983 sous le nom évocateur de Quattro GmbH. Si cette date marque la naissance de la structure sportive, l’histoire débute quelques années plus tôt, avec l’engagement des premières Audi Quattro A2 et S1 en championnat du monde des rallyes. Un engagement sportif décidé pour développer la marque et promouvoir la technologie quatre roues motrices Quattro. Les performances de Michèle Mouton et les titres remportés par Hannu Mikkola et Stig Blomqvist ont apporté la notoriété recherchée. Une popularité conquise au sein du fameux Group B, qui sera dissous quelques années plus tard en raison de la puissance développée par ces voitures. Soutenue par ces victoires, la marque déploie une gamme de berlines et breaks basés sur la transmission Quattro. Depuis, 11 millions de véhicules équipés de cette technologie auraient été vendus selon Audi. Au fil des décennies, la firme a abordé de nombreuses disciplines, des circuits au sable du désert. Championnat DTM, 24 Heures du Mans, rallye-cross, Formule E et Dakar ont vu passer des modèles de la marque. Parallèlement, la gamme des véhicules de route s’est enrichie de déclinaisons sportives sous les lettres S et RS.

De la RS2 à la R8

Les passionnés se souviennent sans doute du coupé Quattro et de ses différentes versions, qui se sont succédé au cours de la décennie 80. En 1994, apparaît l’Audi RS2 Avant, premier modèle à arborer les lettres RS. Ce break marquera les esprits et donnera naissance à une lignée de familiales surpuissantes, jusqu’à l’actuelle RS6 Avant Performance. En 1998, la marque réussit le pari de commercialiser le concept-car Le Bauhaus sans en dénaturer le design. L’Audi TT arrive donc en concession et entame une carrière qui prendra fin avec la série limitée actuelle Iconic Edition. Cependant, un virage surgit en 2006, avec la présentation de la R8. Inspirée par les succès des R8 au Mans, la version de série reprend l’appellation de la barquette de course. Elle représente un saut technologique et permet à la marque de mettre un pied sur le marché des « supercars ». Son moteur, sa structure et sa carrosserie en aluminium nécessitent des compétences spécifiques. La marque sélectionne alors certains partenaires dans son réseau pour commercialiser et entretenir ce modèle.

Un réseau dans le réseau

Alors que la totalité du réseau Audi vend des modèles S et RS à l’époque, la R8 reste une exception. Une évaluation est donc effectuée par la marque pour définir les distributeurs susceptibles de vendre et entretenir ce modèle. Une sélection basée sur le potentiel de ventes, sur les capacités financières et sur la structure après-vente. Dix-huit partenaires sont retenus pour commercialiser la R8. Un nombre qui perdure aujourd’hui, parmi 144 points de vente. Avec l’électrification du constructeur, la R8 thermique arrive en fin de vie, sous la forme d’une édition limitée à 333 exemplaires. Cette R8 GT RWD développe 620 chevaux sur les seules roues arrière. Une version qui abandonne la fameuse transmission Quattro, au bénéfice d’un comportement « à l’ancienne ». Sur le marché français, 25 exemplaires devraient être livrés d’ici à la fin de l’année par les partenaires agréés R8.

Un corner Audi Sport

La présence d’Audi Sport dans les showrooms passe par un corner qui arbore le blason, les jantes, les selleries et teintes spécifiques. Vendeurs et techniciens reçoivent des formations spécifiques par modèle ou technologie. Un ou deux véhicules sont exposés, en fonction des nouveautés et des voitures disponibles chez le distributeur. Une disponibilité plutôt rare en cette année 2023, notamment en raison de contraintes de production. Aujourd’hui, la production est lancée seulement à partir d’un bon de commande signé. Ainsi, les ventes Audi Sport pèsent actuellement 2 % des commandes globales de la marque et près de la moitié sont des modèles E-Tron GT. En 2022, près de 362 voitures badgées RS ont été livrées, soit une part de marché de 50 % sur ce petit segment, face aux rivaux AMG et BMW M.