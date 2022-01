Audi stabilise ses ventes mondiales en 2021

Suite au premier semestre 2021, Audi était en passe de battre des exploits : les 981 681 véhicules livrés constituaient un nouveau record dans l'histoire de l'entreprise. C’était sans compter sur l’arrivée la pénurie de semi-conducteurs lors des six mois suivants. En conséquence, les livraisons ont chuté 34,2 % au quatrième trimestre par rapport à la même période en 2020. Dans ce contexte, les livraisons totales de la marque aux quatre anneaux ont approché le volume de l'année précédente, c’est-à-dire 1 680 512 unités livrées aux clients en 2021, soit 0,7 % de moins qu’il y a deux ans. Les immatriculations de voitures entièrement électriques ont augmenté de 57,5 %, et ce grâce à une gamme électrique plus étoffée. D'ici 2025, Audi prévoit de proposer plus de vingt modèles entièrement électriques dans sa gamme. Elle prévoit ainsi d’injecter environ 18 milliards d'euros pour l'électrification et l'hybridation de ses véhicules entre 2022 et 2026.

En Chine et aux États-Unis, Audi a terminé l'année 2021 avec respectivement 701 289 et 196 038 véhicules livrés, soit un recul de 3,6 % pour le premier et une augmentation de 5 % pour le second. En Europe, le constructeur s'est rapproché du niveau de l'année précédente avec 617 048 véhicules livrés (-0,4 %). La société a notamment enregistré une croissance significative en France (+10,2 %), en Italie (+9,9 %) et au Royaume-Uni (+9,4 %), mais a également établi de nouveaux records au Danemark et en Norvège, notamment grâce aux modèles électriques qui y sont particulièrement populaires. Au total, 31 marchés européens ont enregistré une hausse par rapport à 2020. L’Allemagne, elle, enregistre un recul de 15,6 % de ses livraisons (180 883 unités). Sur les autres marchés mondiaux, l'entreprise aux quatre anneaux a augmenté ses livraisons de 3,1 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 137 347 voitures. Les modèles électriques ont également connu une évolution très positive, avec une augmentation de 89,6 %. « Même si l'offre de semi-conducteurs va continuer à être tendue dans les mois à venir, la forte croissance des livraisons de modèles électriques nous donne un vent de fraîcheur qui nous permet de respecter notre feuille de route sans faillir, déclare Hildegard Wortmann, membre du comité de direction pour les ventes et le marketing chez Audi AG. Le volume élevé des commandes entrantes ainsi que le carnet de commandes le plus élevé jamais enregistré montrent que nous avons la bonne gamme ».