Audi teste la recyclabilité de ses véhicules avec le projet MaterialLoop

Avec quinze partenaires des secteurs de la recherche, du recyclage et des fournisseurs, Audi étudie la réutilisation des matériaux de post-consommation prélevés sur les véhicules hors d'usage (VHU) à destination de la production de nouvelles voitures. Le projet commun, baptisé MaterialLoop, permet ainsi au constructeur de développer ses connaissances sur la recyclabilité des matériaux, comme l'acier, l'aluminium, le plastique, ou encore le verre. « Notre objectif est de récupérer autant de matériaux que possible à un haut niveau de qualité et de les réutiliser dans la production. Cela permettra d'économiser de précieuses matières premières et de réduire l'empreinte écologique des produits. Simultanément, l'accès direct aux matières secondaires peut contribuer à une sécurité d'approvisionnement accrue […] », explique Markus Duesmann, P-DG d'Audi. Et ainsi moins dépendre des matériaux secondaires issus d'autres industries. Dans le cadre de ce projet, cent voitures ont été désossées en octobre 2022. Le démontage ciblé des différents composants a permis de conserver des matériaux secondaires afin de les recycler. Après le démontage, les carrosseries restantes ont été broyées et triées en groupes de matériaux : acier, aluminium, plastique et verre. Audi a également défini et piloté le processus de recyclage ultérieur avec les partenaires du projet issus de l'industrie du recyclage, de la chaîne d'approvisionnement Audi et du monde universitaire, avec pour objectif de tester la réutilisation de ces matériaux dans la production de véhicules neufs.

De l'acier recyclé dans les Audi A4, Q4 e-tron et Q8 e-tron

De plus, l'ambition du projet pilote, qui se prolonge jusqu'à la fin du mois d'avril, est également d'améliorer la capacité de recyclage des prochains véhicules Audi. Le constructeur allemand a déjà réintégré certains matériaux dans sa production automobile à l'instar, d'une grande partie de la ferraille d'acier recyclée issue du projet. Un premier test a permis de fabriquer six bobines d'acier composées à 12 % de matériaux secondaires. Audi prévoit de les utiliser pour produire jusqu'à 15 000 pièces de portes intérieures pour l'Audi A4 à l'usine de presse d'Ingolstadt (Allemagne). Et selon les résultats des essais et les améliorations des techniques de tri, la part d'acier recyclé pourrait être augmentée. En parallèle, MaterialLoop doit aider Audi pour la conception et la construction de futurs modèles afin d'en augmenter la recyclabilité. Le « Design for circularity » prévoit la sélection, la composition et la modularité des matériaux. Ainsi, les pièces automobiles et leurs composants sont conçus afin d'être triés par type de matériau lors de la fin de vie du véhicule.

Au cours des prochaines années, le constructeur entend augmenter la part des recyclats dans sa flotte. Audi Procurement souhait établir des cycles de matériaux pour les applications automobiles partout où cela est techniquement, économiquement et écologiquement possible. C'est pourquoi, toujours dans le cadre du projet, Audi s'est intéressé au recyclage du verre. Les vitres des voitures irréparables sont d'abord brisées en petits morceaux, puis triées. Le granulat de verre obtenu est fondu et transformé en nouveau verre plat pour l'industrie automobile. Ce dernier est déjà utilisé dans la production du Q4 e-tron. De plus, la marque s'exerce au recyclage des plastiques avec PlasticLoop. Audi et LyondellBasell, fabricant de plastiques, ont établi un processus qui emploi le recyclage chimique pour réutiliser les déchets plastiques automobiles mixtes pour la production en série du Q8 e-tron. Enfin, depuis 2017 la ressource aluminium est gérée au sein d'un cercle de recyclage sur les sites d'Ingolstadt, Neckarsulm (Allemagne) et de Gyor (Hongrie), ainsi que sur le site Volkswagen de Bratislava (Slovaquie). Les chutes d'aluminium liées à la production sont renvoyées au fournisseur, puis sont recyclées pour former des feuilles d'aluminium qu'Audi réutilise ensuite dans la production.