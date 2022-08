Audi teste un nouveau format de concessions au Brésil

Face à la mutation du parcours d’achat, désormais plus axé sur le digital, les showrooms automobiles sont de plus en plus délaissés par les consommateurs. Pour tenter de les faire revenir, les constructeurs n’en eu d’autre choix que de réinventer les concessions classiques comme un lieu de rencontre, d’échange et d'histoire. Après le concept « Garage in the city » lancé par Cupra, la marque aux quatre anneaux propose « Audi Progressive Retail ». Encore en phase d’essai, le concept vient d'être inauguré dans une concession pilote, récemment ouverte à Morumbi, au Brésil.

Le client au centre de la relation

À la place d’un comptoir traditionnel, Audi a choisi d’opter pour une table afin d’accueillir ses clients. Selon la marque, ce simple changement de mobilier favoriserait l’interaction entre les deux parties et permettrait de placer le client au premier plan de l’échange. Par ailleurs, Audi a également installé des points de contacts numériques qui, à l’aide d’outils tels que la consultation à distance 3D et l’expérience embarquée personnalisée, permettent aux clients de plonger dans l'écosystème d’Audi. Par ailleurs, une scène a également été conçue pour présenter les véhicules de la gamme. « Le nouveau concept de vente au détail rend notre stratégie de marque - axée sur la durabilité, le design et la numérisation dans le commerce de détail - tangible d'une manière individuelle et centrée sur les personnes », explique Hildegard Wortmann, membre du conseil d'administration des ventes et du marketing chez Audi AG.

Un déploiement sur la base du volontariat

Le nouveau concept laissera aux concessionnaires la liberté de jouer avec les matières, les couleurs et les contrastes pour rendre les produits et la marque « plus émotionnels ». Les premiers Progressive Showrooms seront progressivement déployés dans le monde sur la base du volontariat, notamment dans les bâtiments neufs et les établissements rénovés, dès le premier trimestre 2023.