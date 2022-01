Autel combine banc de géo et banc Adas

Début d’année en fanfare pour Autel, fabricant d’équipements d’atelier. L’industriel mettra sur le marché en février prochain la solution MaxiSys IA900WA, combinant pour la première fois les fonctions de banc de géométrie et banc de calibration des Adas. Cette combinaison permet une calibration plus précise des capteurs Adas en suivant scrupuleusement les préconisations des constructeurs automobiles.

MaxiSys IA900WA permet une calibration Adas de manière précise grâce à un totem (bâti) qui se met en place quasi automatiquement en face du véhicule. Pour ce faire, il utilise six caméras haute résolution et un logiciel de positionnement. Des cibles de caméra sont fixées aux roues arrière et une autre est placée à l'avant du véhicule. Le système reconnaît les cibles de positionnement et calcule l'angle, la distance et la position décalée du bâti par rapport au véhicule. Le technicien suit simplement les instructions sur la tablette tactile de contrôle pour déplacer en partie le cadre jusqu'à ce que les valeurs correspondent à celles requises.

Outre sa facilité de mise en œuvre, sa précision et la rapidité des calibrations, l’IA900WA permet un gain de place au niveau de l’atelier avec un équipement 2 en 1. Un fois la géométrie des trains roulants réalisée, tout est en place pour effectuer la calibration des composants Adas dans la foulée.

La solution, dont le prix devrait être fixé entre 20 et 25 000 euros, pourrait intéresser les centres auto en vue de développer le vitrage sans avoir à disposer de baies supplémentaires. La double fonction pourrait permettre aussi à des mécaniciens de se lancer à moindre frais dans le vitrage, activité pérenne.

Gateway : autorisé Renault

Autel a aussi annoncé avoir signé avec Renault France un contrat annuel pour débloquer les Gateway (passerelle de sécurité d’accès à l’électronique des véhicules). Les 2 parties ont développé une liaison informatique afin que l’ensemble des outils de diagnostic de l’équipementier puissent dialoguer directement et en toute simplicité, sans équipement supplémentaire (sonde, logiciel, clé, mot de passe….), avec les serveurs du constructeur. La mise à jour des outils déjà commercialisés permettra cette possibilité. Mais attention, chacun des accès à l’électronique des véhicules Renault concernés, les plus récents, reste payant, entre 3 et 5 euros l’opération (valable 24 h). Un système de crédit de jetons d’accès sera mis en place par Autel. Un forfait inclus dans un abonnement pourrait faire son apparition dès l’an prochain.