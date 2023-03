Autel Energy débarque ses bornes de recharge en France

Nul doute que le spécialiste Chinois Autel, très présent sur le marché automobile et notamment celui du diagnostic, a toute légitimité pour tenter de conquérir l’hexagone avec une offre complète de bornes de recharge électriques. C’est en tous cas son ambition ou plutôt celle d’Autel Energy, nom donné à la division en charge de la fabrication et la commercialisation de ces machines. Après sa création en 2021 avec un siège européen en Allemagne, des bureaux dans sept pays, des entrepôts aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Italie ainsi qu’un bureau de R&D aux Pays-Bas, Autel Energy s’installe en France courant 2022.

L’entité française de la marque qui sera vraisemblablement amenée à croitre est aujourd’hui composée d’une dizaine de personnes. Pour son développement, elle s’appuiera sur un réseau de distributeurs lui permettant de couvrir l’ensemble du territoire. Pour démarrer, Autel Energy France a noué un partenariat important avec maborneauto, avec lequel plusieurs dizaines de bornes rapides DC sont déjà en cours de déploiement et également avec l’installateur Isiohm pour 500 bornes AC.....