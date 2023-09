Autel France propose un Diagnostic Remote performant et accessible

Le Diagnostic Remote devient incontournable. Avec la multiplication du nombre de calculateurs dans les véhicules, et l’apparition croissante de passerelles « gateway » pour y accéder, les réparateurs indépendants se retrouvent de plus en plus impuissants face à certaines voitures modernes. Les outils de diagnostic multimarques sont inutiles lorsque l’accès au « passthru » du constructeur ne se débloque qu’en échange d’une licence officielle de la marque.

Une application déjà présente sur les valises Autel…

C’est pour répondre à cette problématique que de nombreuses sociétés spécialisées dans le diagnostic proposent désormais cette solution. C’est notamment le cas du chinois Autel, qui commercialise via sa filiale Autel France un outil de programmation et de codage à distance. Il s’agit en réalité d’une extension de ses équipements de diagnostic, dont les appareils compatibles ont reçu en début d’année un nouvel onglet nommé « Remote Expert ».

Il n’est pas nécessaire d’avoir un abonnement pour l’atteindre. L’application est accessible dès lors que les mises à jour Autel ont bien été effectuées. Chaque MRA ayant besoin d'accéder au « passthru » d’un constructeur sans avoir de licence peut ensuite faire une demande auprès des techniciens Autel France directement via la tablette. Après avoir précisé l’objet de sa demande, le mécanicien reçoit un devis et la prestation est réalisée dès confirmation du paiement. Le tout sans avoir à déplacer le véhicule, puisque le technicien réalise l'opération depuis son bureau.

…Ou un boîtier autonome, au choix

« Nous ne proposons que des transactions au coup par coup en carte bancaire car les commissions d’accès aux serveurs des marques varient du jour au lendemain », nous explique depuis le siège social savoyard Lilian Robert, directeur technique et commercial d’Autel France. Impossible de mettre en place un abonnement fixe, au contraire de celui de la valise, dont les mises à jour sont gratuites pendant les deux ans suivant l’acquisition.

Chaque MRA a ses préférences en matière d’outils de diagnostic multimarques. Autel a pensé à eux en commercialisant un boîtier indépendant. Cet autre outil Remote Expert fonctionne de la même manière que l’application additionnelle, à la seule différence qu’il ne prend pas de photos – celles-ci sont nécessaires pour vérifier les pièces utilisées et la carte grise du véhicule, selon les exigences du constructeur. Ainsi, et à l’aide d’un smartphone pour photographier le nécessaire, il peut compléter une tablette diagnostic d’une marque concurrente. Ce boîtier autonome est affiché au prix recommandé de 1 450 € hors taxes, avec les mises à jour inclues à vie.

