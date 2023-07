Autel obtient la certification « Diagnostic sécurisé » de la Fiev

L’entité française du fabricant chinois d’équipements de diagnostic annonce l’obtention de la certification « Diagnostic sécurisé » pour ses solutions de diagnostic MaxiDAS DS, MaxiDAS MS et MaxiSYS. Rappelons que ce label de qualité vise à apporter aux professionnels du secteur la garantie que l’équipement de diagnostic qu’ils utilisent respecte bien l’environnement juridique et les contraintes imposées par les constructeurs en matière d’utilisation des données de diagnostic.

« Cette réalisation représente une étape significative dans notre engagement envers le respect de l'environnement juridique et des contraintes imposées par les constructeurs lors de l'utilisation des données de diagnostic. La Charte "Diagnostic Sécurisé" est une reconnaissance officielle de l’application des directives internationales sur le Passthru et le traitement des Gateway sur toutes les marques de véhicules. Elle témoigne de notre dévouement envers l'excellence et notre volonté de nous améliorer constamment pour mieux servir nos clients. » tient à préciser Lilian Robert, directeur technique et commercial d’Autel France. « En obtenant cette Charte, nous renforçons notre crédibilité et notre réputation sur le marché, ce qui ouvre de nouvelles opportunités de croissance et de partenariats stratégiques. Nous sommes déterminés à exploiter pleinement les avantages que cette reconnaissance nous offre et à continuer à élever nos standards pour répondre aux attentes toujours plus élevées de nos parties prenantes. » conclut le responsable.