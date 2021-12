Autel teste les pneus et les disques de frein au laser

Avec le TBE200, l'équipementier chinois propose un appareil laser d’examen de la profondeur de la bande de roulement des pneus et de l’usure des disques de frein qui permet aux professionnels de mesurer rapidement et précisément l’usure de ces deux composants majeurs pour la sécurité automobile.

Le TBE200 intègre deux caméras qui permettent à l’opérateur de mesurer l’usure et d’identifier les dommages des pneus mais également de scanner le numéro d’identification (TIN) et (DOT) inscrit sur le flanc du pneu pour en afficher immédiatement l’âge. Le laser embarqué sur l’appareil permet également de mesurer, avec une précision de 0,1 mm, l’usure des disques de frein sans avoir à déposer les roues. Doté d’un écran tactile super rétinien de 1,65", il affiche les courbes des données de mesure en temps réel.

Couplé à l’outil ITS600 de la marque, le réparateur accède à de nouvelles fonctionnalités telles que le diagnostic et la reprogrammation de valves TPMS, la prise en charge du remplacement de batterie et d’autres fonctions de diagnostic et de service. L’ITS600 de part sa taille propose un affichage plus large des informations recueillis ainsi que l’accès à un rapport d’intervention bien utile pour justifier et argumenter une prestation auprès du propriétaire du véhicule.

Autel propose une garantie de 24 mois sur ses équipements, une assistance téléphonique ainsi que les mises à jour gratuite.

L'outil de mesure TBE200 d'Autel était nominé pour le Prix de l'Equipement de Garage de l'année 2022 dans la catégorie Contrôle et Mesure.