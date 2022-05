Authentic Group s'attaque à l'après-vente

Le group propose Authentic Distribution Solution (ADS), une solution ERP (progiciel de gestion intégré) qui utilise le cloud pour une gestion des données en temps réel. Préconfigurée et prête à l'emploi, ADS est déjà implantée sur divers marchés et s'ouvre aujourd'hui au secteur de l'aftermarket. C'est pourquoi des fonctionnalités spécifiques aux métiers de la distribution de pièces de rechange automobile ont été intégrées, comme la recherche avancée de pièces avec équivalence, la gestion des relations fournisseurs ou encore des stocks en temps réel et la coordination omnicanal (comptoir, magasin, mobile, web, téléphone, EDI, etc.) avec une vue globale de la chaîne de valeur. La solution comprend :

L'amélioration de l'expérience client.

Le développement de services à valeur ajoutée.

L'optimisation de la productivité des employés.

« Authentic Group est une société qui contribue d’une part à moderniser les systèmes d’information et d’autre part à les maintenir sur le long terme. Nous avons construit des solutions pré-configurées métiers et une méthodologie innovante, permettant une mise en œuvre rapide des logiciels de nos partenaires stratégiques », explique Cyril Dechet, P-DG et fondateur d’Authentic Group. De plus, pour chaque métier, Authentic développe des applications métiers spécialisées pour la distribution basées sur les meilleures pratiques des acteurs, puis les intègre à ADS. Les utilisateurs de la solution peuvent également choisir à la carte les processus et les sous-processus afin d'assembler la solution selon leurs besoins et d'adapter à l'évolution de leur business model. Enfin, les clients ont également accès à myCOD, ou my consulting on demand, un service de consultation qui fonctionne comme un SAV. Le groupe propose sa solution en France, au Canada et aux États-Unis, soit un total de 100 clients.