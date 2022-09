Auto Center 94 déménage et change de nom

Après 23 années passées à Villeneuve-Saint-Georges, le magasin Auto Center 94 a quitté en début de semaine ses locaux historiques pour s’installer 3 kilomètres plus loin, dans la ville de Valenton.

A l’occasion de ce déménagement, Auto Center 94 est rebaptisé Partsmen Valenton et arbore sur sa façade, les nouvelles couleurs à la charte de l’enseigne Précisium. Situé 1 place Thomas Edison à Valenton, le nouveau site disposera au rez-de-chaussée d’un espace de plus de 2 000 m² de stockage, d’une zone libre-service avec accueil particuliers de 100 m² et à l’étage, un ensemble de bureaux sur 200 m² pour accueillir notre équipe administrative, comptable et commerciale.

Rappelons que le groupe Partsmen comprend désormais 4 magasins (Champigny, Drancy, Morangis et Valenton) qui font partie intégrante du Réseau Précisium propriété d’Alliance Automotive Group.