Voitures neuves : un rebond du marche européen attendu en 2022 malgré le déficit en bornes de recharge

Le marché automobile a baissé de 2,4% en 2021 pour un total de 9,7 millions d'unités immatriculés en Europe, soit encore une déficit de 3,3 millions de voitures par rapport à 2019. Cette contraction du marché s'explique en partie par la crise des semi-conducteurs. L'Association des Constructeurs européens d'automobiles (ACEA) relève toutefois que les voitures rechargeables électriquement ont continué de gagner des parts de marché globales, représentant désormais près d'une voiture neuve sur cinq vendues dans l'Union européenne.

Retour à la croissance attendu en Europe en 2022 : +7,9%

Alors que la vente des voitures électrifiées a progressé de dix points entre 2017 et 2021, le nombre de bornes de recharge n'a évolué que de 2,5 points pendant cette même période. Un déficit qui inquiète à juste titre les constructeurs européens qui vont devoir faire face à une accélération des ventes de motorisation électrique rechargeable dans les prochaines années.

Envisageant une stabilisation des approvisionnements en puces électroniques, l'ACEA prévoit que les immatriculations de voitures particulières dans l'UE renoueront avec la croissance cette année, augmentant de 7,9 % pour atteindre 10,5 millions d'unités.

20% en-deçà du niveau d'avant-crise

Cependant, un tel rebond serait encore près de 20% en dessous des niveaux de ventes d'avant la crise de 2019. À la lumière de la loi européenne sur les puces qui doit être publiée aujourd'hui, l'ACEA exhorte donc l'Union européenne "à réduire sa dépendance à l'égard des fournisseurs étrangers pour éviter de tels dommages aux stratégies stratégiques".

"Les bonnes performances des voitures rechargeables électriquement sont une très bonne nouvelle", a déclaré Oliver Zipse, président de l'ACEA et PDG de BMW Group. "Cependant, nous ne pouvons pas oublier qu'il s'agit d'un marché encore assez fragile, qui dépend fortement de mesures de soutien telles que des incitations à l'achat et, surtout, de la disponibilité généralisée des infrastructures de recharge."

"Nous nous heurterons très bientôt à un obstacle", selon Oliver Zipse.

Actuellement, le rythme de déploiement des infrastructures est loin derrière la demande des consommateurs pour les voitures rechargeables électriquement. En fait, au cours des cinq dernières années, les ventes de voitures électriques ont augmenté quatre fois plus vite que l'accumulation de bornes de recharge.

Construire un réseau dense d'infrastructures de recharge

L'ACEA tire la sonnette d'alarme alors que le Parlement européen et les gouvernements nationaux sont en discussion sur la proposition de règlement sur les infrastructures pour les carburants alternatifs (AFIR). Celle-ci exhorte le Parlement et le Conseil à renforcer considérablement la proposition AFIR initiale de la Commission européenne, afin de garantir que l'Europe construise un réseau suffisamment dense d'infrastructures de recharge et de ravitaillement.