Auto Pièces Atlantique (Autodistribution) ouvre une nouvelle agence à Carquefou

Le distributeur de pièces multimarque du Groupe Dubreuil, Auto Pièces Atlantique (adhérent Autodistribution), annonce l’ouverture d’une nouvelle agence dans l’agglomération Est de Nantes. Au service des professionnels, le magasin reste aussi ouvert aux particuliers. Le site vient compléter le maillage déjà existant d’APA sur Nantes et son agglomération avec des agences à Orvault, Rezé et Les Sorinières.

Dans un bâtiment neuf, le site carquefolien, qui a vocation à répondre au fort développement de cette zone d’activité, va proposer côté magasin, toute une gamme de pièces de rechange et accessoires en stock. Le centre est pourvu d’un atelier doté d’équipements à la pointe (outils de diagnostic, géométrie 3D, appareil de clim nouvelle génération, calibrage ADAS…). Il offre comme prestation l’Eco-Diag et la pose de kit de conversion bioéthanol. La réfection de pièces techniques (injecteurs, pompes, culasses, etc.) complète l’offre technique.

Selon le distributeur, à ce jour, les plateformes de Nantes et Rennes, d’une superficie totale de 13.500 m², permettent aux clients d’avoir accès au stock de pièces de rechange multimarques le plus important du Grand-Ouest, complétées pour le dépannage par 14 sites de proximité (dont 11 sont équipés d’un atelier), sur les départements de la Loire Atlantique (44), de l’Ille-et-Vilaine (35) ainsi qu’une partie du Maine-et-Loire (49). La société et ses 350 collaborateurs ont mis en place une logistique clients pouvant être optimisée jusqu’à 4 livraisons par jour.