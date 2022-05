Auto Pièces devient Partsmen Groupe

Fondé en 2013 par Sreta Mirkovic et Miloud Arriouach, sous la bannière Precisium, le distributeur Auto Pièces connait un développement remarquable. Avec désormais quatre magasins en région parisienne, 60 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 8,5 millions d’euros, la société entend « légitimer son statut, se démarquer sur son marché et afficher ses ambitions » avec un changement d’appellation : Partsmen Groupe.

Ce nouveau nom devient la nouvelle identité commerciale de ses magasins. Partsmen Champigny, Partsmen Drancy, Partsmen Villeneuve et Partsmen Morangis arboreront les couleurs Précisium pour bénéficier de la notoriété nationale de l’enseigne d’Alliance Automotive Group. Le magasin de Drancy (Auto Center 93), axé vente aux particuliers, prendra pour sa part la charte du réseau Pièces Auto.

Avec l’ouverture en septembre 2021 de la plateforme de Morangis, le groupe a décidé de faire évoluer sa stratégie en passant d’une gestion où chaque point de vente agissait en grande autonomie à une gestion plus centralisée. « Je voulais absolument garder ce lien indéfectible avec nos clients. Mais pour continuer à les satisfaire, il fallait absolument nous réorganiser. C’est chose faîte. Il y a encore beaucoup de choses à revoir comme certaines méthodes de travail, notre communication intersite, nos achats, etc. Mais nous progressons. Je suis très fier de nos équipes qui relèvent ce nouveau challenge » réagit Sreta Mirkovic.

Ce nouveau nom, Partsmen Groupe concrétise ses évolutions tout en revendiquant une singularité, celle de l’esprit de famille. « L’esprit d’équipe, presque familial, a toujours été au centre de la stratégie du groupe. Il est normal que notre nouvelle identité rende hommage à l’implication et au professionnalisme dont font preuve quotidiennement nos collaborateurs. Qu’ils ou elles soient vendeurs-comptoirs, préparateurs de commande, livreurs, attachés technico-commercial, responsables ou encore comptables, être un Partsmen c’est rouler pour la satisfaction clients. Même si le groupe évolue et se structure, cette promesse doit être maintenue. Une promesse dont nous avons fait notre signature : Les Partsmen roulent pour vous » commente Arnaud Pouillon, responsable de la communication.

Des recrutements clés

Pour garantir, centraliser et améliorer ce fort niveau de service qui caractérise le distributeur, Partsmen Groupe a étoffé ses équipes. Les recrutements ont débuté en mai 2019, avec l’arrivée de Virgile Senon en charge la direction des ventes. Il s’est poursuivi en novembre 2021 avec l’intégration de Karen Strahm au poste de responsable des achats, et s’est finalisé en janvier 2022 avec les entrées de Marine Medina en qualité de responsable des ressources humaines et d’Arnaud Pouillon qui s’occupe du pôle marketing et communication.

Un site internet Partsmen Groupe vient d’être lancé pour présenter l’ensemble des prestations et l’étendue des services de la société florissante.