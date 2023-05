« Auto1 atteint un taux de reconditionnement de VO en interne de 62 % »

Auto Infos : Comment analysez-vous vos résultats du premier trimestre 2023 sur un marché du VO toujours difficile ?

Manutea Dupont : Les résultats d’Auto1 sont bons, surtout par rapport à un quatrième trimestre de 2022 qui avait été difficile pour le groupe. Nous avons su rebondir rapidement, ce qui prouve la résilience du business model d’Auto1, au niveau des achats notamment. Non seulement les volumes repartent à la hausse mais les marges sont aussi à un niveau record. À marchands, la marge brute moyenne par VO est de 769 euros et à particuliers, avec la marque Autohero, la marge brute moyenne s’élève à 1 349 euros. Nous avons pour objectif d’atteindre 1 500 euros de marge brute d’ici à la fin de l’exercice.

Auto Infos : Ces résultats sont-ils liés à vos performances de reconditionnement ?

Manutea Dupont : C’est effectivement un des éléments clés de notre réussite. Nous avons fait le choix d’internaliser le reconditionnement pour mieux maîtriser nos coûts et cela paie. Nous atteignons un taux de 62 % de véhicules reconditionnés en interne et grâce à nos efforts, les frais de reconditionnement ont baissé de 25 % en un an. Je rappelle que la croissance du groupe est forte, mais qu’elle rime aussi avec profitabilité. Et avec Autohero, nous bénéficions de l’attrait grandissant de l’achat en ligne auprès des particuliers, avec de la satisfaction à la clé. J’en veux pour preuve notre note de 4,6 sur TrustPilot et notre score de 70 en NPS.

Auto Infos : Comment expliquer que certains acteurs se cassent les dents sur le reconditionnement ?

Manutea Dupont : Ce n’est pas une recette miracle et ce n’est pas si simple de réunir toutes les conditions du succès. D’une part, il y a des conditions de volume, qu’il faut bien calibrer, et d’autre part, il faut remplir les cases de l’excellence opérationnelle. Chez Auto1, nous avons la chance d’avoir plusieurs centres depuis plusieurs années en Europe, ce qui nous garantit des échanges de bonnes pratiques et un premier benchmark déjà dense. Ensuite, c’est un travail méticuleux d’amélioration continue et d’agilité par rapport à un environnement de business changeant.

« En France, Auto1 est le parfait reflet du marché du VO pour les marques et les modèles phares »

Auto Infos : Quelles sont les marques et les modèles qui ont le plus de succès sur vos plateformes ?

Manutea Dupont : En France, nous reflétons parfaitement le panorama du marché avec Renault, Peugeot et Citroën. Ces trois marques représentent 40 % du volume d’Autohero, par exemple. Au niveau des modèles, le podium est composé de Clio, 207 et C3. Parmi les tendances du marché, on note aussi une orientation plus prononcée vers les petits prix. D’une manière plus générale, à l’échelle du groupe, on constate que les volumes de véhicules électriques et d’hybrides progressent, avec les Pays-Bas, la Finlande et le Danemark en leaders. Le taux de transactions transfrontalières est très important, de l’ordre de 80 %.

Auto Infos : Ressentez-vous un effet « ZFE » dans les achats, avec un soin plus marqué à Crit’Air dans certaines zones géographiques ?

Manutea Dupont : Si vous avez une vue d’ensemble, l’effet de moyenne gomme la réalité très locale. C’est valable aussi pour le pricing. Mais il est vrai que la demande pour des véhicules électrifiés est plus concentrée dans les ZFE déclarées, Île-de-France, Marseille ou Lyon, par exemple. Mais il convient de rester objectif, en dehors des zones concernées par les ZFE, le diesel est encore fringant.

Auto Infos : Quelles sont vos prévisions pour le second semestre et les prix des VO vont-ils baisser ?

Manutea Dupont : Depuis plusieurs mois, chacun sait qu’il est risqué de faire des prévisions : longue pénurie de composants électroniques, problèmes logistiques, impacts de la guerre de la Russie en Ukraine, incertitudes réglementaires, etc. On constate que le VN retrouve un peu d’allant ce qui est positif pour le VO. Imaginer un effet déflationniste ne me semble pas réaliste. Les prix vont sans doute se stabiliser, c’est déjà en partie le cas, mais ne reviendront pas à leur niveau d’avant Covid. Et il faut déjà anticiper le problème des VO électriques qui sont très chers.