Auto1.com garde son cap de croissance sur le véhicule d’occasion

« Malgré le contexte actuel difficile sur le marché de l’automobile, les deux premiers trimestres 2022 ont montré une forte croissance pour la marque Auto1.com et nous avons accompagné un grand nombre de nos 60 000 professionnels dans le développement de leurs activités VO. Grâce à notre présence dans plus de 30 pays européens, nous offrons le plus grand choix de véhicules d'occasion d'Europe avec des arbitrages de prix et une valeur ajoutée forts pour nos clients via notre plateforme digitale unique », se réjouit Florent Segura, directeur d’Auto1.com France. Et d’ajouter : « Nous sommes plus que jamais la première plateforme d’achat et de vente de VO en ligne pour les professionnels en Europe. Dans les mois à venir, nous resterons concentrés sur notre mission et continuerons à travailler pour accompagner nos partenaires professionnels et leur offrir la meilleure expérience client ».

Les résultats d’Auto1.com sur le marché du véhicule d’occasion en 2022

T1 2021 T1 2022 Evolution T2 2021 T2 2022 Evolution Unités vendues 122 722 155 052 + 26,3 % 134 300 150 350 + 12 %

Une mise à jour de l’application mobile a été effectuée

La plateforme Auto1.com a poursuivi ses efforts de digitalisation, notamment sur le processus d'achat auprès des partenaires remarketing, comme les concessionnaires ou les sociétés de leasing. « Les vendeurs professionnels peuvent désormais gérer l'ensemble du processus d'achat, incluant le téléchargement de leur facture, via le tableau de bord de remarketing Auto1.com assurant ainsi un paiement rapide pour leurs véhicules vendus sur la plateforme. Auto1.com a également ajouté pour chaque véhicule vendu un statut de paiement actualisé en direct, améliorant ainsi la transparence de ses processus », détaille Florent Segura. Au deuxième trimestre, les efforts du groupe se sont portés sur l’application mobile Auto1 EVA app pour lui ajouter des fonctionnalités et améliorer son efficacité.

Ford et Allane Mobility comme nouveaux partenaires

« Nous sommes très fiers d'accueillir d'incroyables partenaires remarketing en Europe comme Ford et Allane Mobility Group qui ont récemment rejoint notre plateforme », souligne encore Brice Miraux, responsable de remarketing d’Auto1.com France, avant de se projeter sur la deuxième partie de l’exercice : « Notre objectif pour le second semestre 2022 est de continuer à optimiser les processus de vente et d'obtenir les meilleurs prix pour les professionnels afin de leur permettre d'optimiser davantage leur rentabilité VO ».