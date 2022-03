Auto1.com s’offre un nouveau flux de 10 000 véhicules d’occasion par an

La plateforme européenne de vente et d’achat de véhicules d’occasion Auto1.com s’associe donc avec Allane SE (anciennement Sixt Leasing), s’assurant ainsi un approvisionnement supplémentaire de 10 000 véhicules par an provenant de retours de location et de flottes. « Ces véhicules sont disponibles en ligne pour les professionnels partenaires inscrits sur notre plateforme, grâce à l’onglet "Catalogue Partenaires", une vente aux enchères en temps réel », précise un porte-parole du groupe allemand. Une belle opération à l’heure où le marché se caractérise par de réelles crispations sur la disponibilité de certains matériels, voitures d’occasion récentes en tête.

Des perspectives de succès commun sur un marché du VO structurellement porteur

Par ailleurs, en s'associant à Auto1.com, Allane SE étend son réseau de commercialisation à plus de 60 000 acheteurs actifs sur 30 marchés européens, lui permettant ainsi d'obtenir les meilleurs prix pour ses véhicules. « Ce rapprochement technologique des systèmes s’est très bien passé et les premiers essais ont montré des résultats très satisfaisants. Auto1.com est un partenaire idéal grâce à son business model digital pour la vente de véhicules et nous permet de vendre efficacement nos retours de location et nos véhicules issus de flottes. La force d’innovation des deux entreprises présage une réussite commerciale commune », se réjouit Andreas Birgmann, responsable Remarketing chez Allane SE.

Mode d'emploi du Catalogue Partenaires d'Auto1.com

Concrètement, le « Catalogue Partenaires » sera disponible chaque semaine à travers l’Europe et va intégrer 250 à 300 véhicules très variés (marques, modèles, segments…) issus des retours de location et de flottes. « Pendant la "phase de sélection", les professionnels ont 7 jours pour examiner les véhicules, créer des alertes sur les véhicules qu’ils souhaitent acheter, et placer leurs premières enchères. Tous les jeudis à 11 heures commence la "phase turbo". Les véhicules sont présentés un à un pendant une courte période. Les acheteurs placent donc leur enchère finale, la plus haute, sur les véhicules les plus demandés pour ainsi remporter l’enchère », détaille Auto1, en rappelant que son service logistique, basé sur un réseau éprouvé de plus de 300 partenaires, garantit une livraison efficace partout en France.

« Ce partenariat vient renforcer notre approvisionnement et garantit à nos partenaires professionnels l’accès à une large gamme de véhicules en cette période de pénurie. Ils ont désormais quatre options différentes d'achat à leur disposition : les enchères Catalogue Partenaires, les enchères 24 heures, les offres à particulier et l'option d'achat immédiat », met en évidence Manutea Dupont, managing director et vice-president d’Auto1 Group France (en photo ci-dessous), tout en précisant que le « Catalogue Partenaires » est d’ores et déjà mis à disposition de tous les partenaires professionnels du groupe en Europe.