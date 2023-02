Auto1 Group publie des résultats 2022 records

Auto1 Group annonce de bons résultats pour l’exercice 2022 renforçant sa position de plus grande plateforme de véhicules d'occasion en Europe, avec une part de marché de 2,5 %. Le chiffre d’affaires atteint 6,5 milliards d'euros, soit une hausse de 36,8 % par rapport à 2021. Le bénéfice brut ressort à 488,2 millions d’euros, en progression de 13,3 %. L’Ebitda ajusté reste négatif (165,6 millions d’euros).

Toutes les marques du groupe Auto1 ont progressé en 2022

« Le nombre total d'unités vendues est passé à 649 709, soit une augmentation de 52 978 unités par rapport à l'année 2021 », indique un communiqué. 585 545 transactions ont été enregistrées sur Auto1.com, soit une augmentation de 30 194 unités par rapport à l'année précédente. « Parmi les unités vendues sur notre plateforme B2B, 88 291 unités proviennent de notre source d'approvisionnement à professionnels avec le remarketing, et 497 254 unités proviennent de notre canal d'approvisionnement à particuliers (C2B) avec Vendezvotrevoiture.fr et ses marques sœurs », précise un porte-parole de la marque. Par ailleurs, 64 164 voitures d’occasion ont été vendues via Autohero (+ 55,1 %).

Auto1 Group vise le seuil de rentabilité au quatrième trimestre 2023

Auto1 Group a aussi dévoilé sa guidance pour 2023, tablant sur un volume total compris entre 625 000 et 690 000 VO. Le segment « marchands » devrait être stable, tandis qu’une légère progression est attendue avec le segment « retail ». Le bénéfice brut est estimé entre 500 et 550 millions d’euros. Et si l’Ebitda devrait rester négatif (entre 60 et 90 millions d’euros), le seuil de rentabilité est espéré pour le quatrième trimestre. « Nous avons toutes les pièces du puzzle pour accompagner la transition du marché vers la vente en ligne à un rythme soutenu », affirme Christian Bertermann, président directeur général et cofondateur d’Auto1 Group.