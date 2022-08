Auto1Group augmente sa capacité de reconditionnement automobile

La plateforme digitale dédiée à l'achat et la vente en ligne de voitures d'occasion annonce la signature d'un contrat de location d'un centre de production à Ath (Belgique) prévu pour le reconditionnement de voitures d'occasion pour la marque Autohero. L'internalisation de la production de voitures d'occasion permet à Autohero de contrôler chaque étape du processus et permet au groupe de poursuivre sa stratégie de rentabilité. Christian Bertermann, P-DG et cofondateur d'Auto1Group, explique : « Après l'ouverture réussie de nos centres de production internes sur quatre marchés européens, la signature de notre premier centre de production propre en Belgique marque une nouvelle étape importante dans notre stratégie de croissance et de rentabilité. Le centre de production d'Ath nous permet de créer des conditions idéales pour Autohero en Belgique, ce qui nous permet d'offrir à nos clients beaucoup plus de véhicules d'une qualité exceptionnelle. » Le site d'Ath, à 50km de Bruxelles, se compose d'un espace disponible de 50 000 m². Il est lié à une grande partie des agences d'achat Auto1 en Belgique pour une logistique optimisée. De plus, le groupe prévoit la création de plus de 200 emplois qui couvriront l'ensemble des étapes de la production : le contrôle de la qualité, le reconditionnement, le nettoyage, ainsi que la capture de photos et de vidéos. Ce nouveau centre de production d'Autohero, qui démarre ses activités au quatrième trimestre 2022, devrait reconditionner jusqu'à 18 500 voitures par an à pleine capacité.

Ce septième accord de centre de production pour Autohero en moins d'un an permet au groupe d'élever sa capacité de production interne totale à 132 000 véhicules par an.